За що треба молитися у липні: календар на кожен день

Кожного місяця православним українцям і католикам пропонують молитовне намірення. І липень 2022 - не виключення.

Щоденні молитовні наміри на другий літній місяць - у нашому матеріалі нижче.

1 липня - Преподобного Леонтія, канонарха Києво-Печерської Лаври

Намірення на день: за терпеливість у важких обставинах

2 липня - Апостола Юди, брата Господнього

Намірення на день: за поширення набожності до Юди-Тадея

3 липня - Священномученика Мефодія, єпископа Патарського

Намірення на день: за милосердя до грішників

4 липня - Мученика Юліана Тарсійського

Намірення на день: за мир між ворогуючими

5 липня - Мучеників Зинона та Зіни

Намірення на день: за добрий приклад духовних осіб

6 липня - Володимирської ікони Божої Матері

Намірення на день: за добрий врожай наших земель

7 липня - Різдво Івана Предтечі (Івана Хрестителя)

Намірення на день: за тих, хто шукає роботу

8 липня - Благовірних князя Петра і княгині Февронії

Намірення на день: за кар’єристів і марнотратних

9 липня - Преподобного Давида Солунського

Намірення на день: за тих, які трудяться за кордоном

10 липня - Преподобного Самсона і Неділя Всіх Святих українського народу

Намірення на день: за людей одержимих помстою

11 липня - Мучеників, безсрібників та чудотворців Кира та Іоана

Намірення на день: за навернення грішників

12 липня - День апостолів Петра і Павла

Намірення на день: за Церкву в світі

13 липня - Собор славних і всехвальних 12 апостолів

Намірення на день: за покинутих і знедолених

14 липня - Безсрібників Косми і Даміана

Намірення на день: за поширення Доброї Новини

15 липня - Положення чесної ризи Пресвятої Богородиці у Влахерні

Намірення на день: за подяку Богові за все

16 липня - Маків день, день святих мучеників Мокія і Демида

Намірення на день: за охорону дітей від шкідливого інтернету

17 липня - Благовірного князя Андрія Боголюбського (Налива)

Намірення на день: за місіонерів Латинської Америки

18 липня - Преподобного Афанасія Афонського

Намірення на день: за християнську свідомість при відвідуванні богослужінь

19 липня - Преподобного Сисоя Великого (Києво-Печерського)

Намірення на день: за розлучених

20 липня - Фоми з Малеї преподобного

Намірення на день: за переслідуваних християн

21 липня - Явлення ікони Пресвятої Богородиці Казанської

Намірення на день: за недужих

22 липня - День пам’яті святих мучеників Кирила і Панкратія

Намірення на день: за подолання корупції

23 липня - Пам'ять Антонія Печерського

Намірення на день: за душі в чистилищі

24 липня - Рівноапостольної княгині Ольги

Намірення на день: за навернення Росії

25 липня - Пам'ять святих мучеників Прокла та Іларія

Намірення на день: за пошану до природи

26 липня - Собор Архангела Гавриїла і Преподобного Стефана Саваїта

Намірення на день: за любов до батьків

27 липня - Пам’ять святого Акіла і преподобного Онисима чудотворця

Намірення на день: за священиків

28 липня - День хрещення Київської Русі - України і День пам'яті рівноапостольного князя Володимира

Намірення на день: за нашу владу й за їхнє служіння українському народу

29 липня - Священномученика Афіногена й 10-х його учнів

Намірення на день: за алкозалежних

30 липня - Пам'ять Святої великомучениці Марини

Намірення на день: за цінування і пошану людського життя

31 липня - Преподобного Іоанна Багатостраждального

Намірення на день: за сумних і розчарованих