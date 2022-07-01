За що треба молитися у липні: календар на кожен день
Кожного місяця православним українцям і католикам пропонують молитовне намірення. І липень 2022 - не виключення.
Щоденні молитовні наміри на другий літній місяць - у нашому матеріалі нижче.
1 липня - Преподобного Леонтія, канонарха Києво-Печерської Лаври
Намірення на день: за терпеливість у важких обставинах
2 липня - Апостола Юди, брата Господнього
Намірення на день: за поширення набожності до Юди-Тадея
3 липня - Священномученика Мефодія, єпископа Патарського
Намірення на день: за милосердя до грішників
4 липня - Мученика Юліана Тарсійського
Намірення на день: за мир між ворогуючими
5 липня - Мучеників Зинона та Зіни
Намірення на день: за добрий приклад духовних осіб
6 липня - Володимирської ікони Божої Матері
Намірення на день: за добрий врожай наших земель
7 липня - Різдво Івана Предтечі (Івана Хрестителя)
Намірення на день: за тих, хто шукає роботу
8 липня - Благовірних князя Петра і княгині Февронії
Намірення на день: за кар’єристів і марнотратних
9 липня - Преподобного Давида Солунського
Намірення на день: за тих, які трудяться за кордоном
10 липня - Преподобного Самсона і Неділя Всіх Святих українського народу
Намірення на день: за людей одержимих помстою
11 липня - Мучеників, безсрібників та чудотворців Кира та Іоана
Намірення на день: за навернення грішників
12 липня - День апостолів Петра і Павла
Намірення на день: за Церкву в світі
13 липня - Собор славних і всехвальних 12 апостолів
Намірення на день: за покинутих і знедолених
14 липня - Безсрібників Косми і Даміана
Намірення на день: за поширення Доброї Новини
15 липня - Положення чесної ризи Пресвятої Богородиці у Влахерні
Намірення на день: за подяку Богові за все
16 липня - Маків день, день святих мучеників Мокія і Демида
Намірення на день: за охорону дітей від шкідливого інтернету
17 липня - Благовірного князя Андрія Боголюбського (Налива)
Намірення на день: за місіонерів Латинської Америки
18 липня - Преподобного Афанасія Афонського
Намірення на день: за християнську свідомість при відвідуванні богослужінь
19 липня - Преподобного Сисоя Великого (Києво-Печерського)
Намірення на день: за розлучених
20 липня - Фоми з Малеї преподобного
Намірення на день: за переслідуваних християн
21 липня - Явлення ікони Пресвятої Богородиці Казанської
Намірення на день: за недужих
22 липня - День пам’яті святих мучеників Кирила і Панкратія
Намірення на день: за подолання корупції
23 липня - Пам'ять Антонія Печерського
Намірення на день: за душі в чистилищі
24 липня - Рівноапостольної княгині Ольги
Намірення на день: за навернення Росії
25 липня - Пам'ять святих мучеників Прокла та Іларія
Намірення на день: за пошану до природи
26 липня - Собор Архангела Гавриїла і Преподобного Стефана Саваїта
Намірення на день: за любов до батьків
27 липня - Пам’ять святого Акіла і преподобного Онисима чудотворця
Намірення на день: за священиків
28 липня - День хрещення Київської Русі - України і День пам'яті рівноапостольного князя Володимира
Намірення на день: за нашу владу й за їхнє служіння українському народу
29 липня - Священномученика Афіногена й 10-х його учнів
Намірення на день: за алкозалежних
30 липня - Пам'ять Святої великомучениці Марини
Намірення на день: за цінування і пошану людського життя
31 липня - Преподобного Іоанна Багатостраждального
Намірення на день: за сумних і розчарованих
Раніше ми підготували для вас повний православний церковний календар на липень 2022.
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