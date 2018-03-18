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18 марта: важные события в истории

STYLERLIFE        18.03.2018 - 08:00
Фото: 18 марта - события этого дня (pixabay.com/katerinavulcova)
Фото: 18 марта - события этого дня (pixabay.com/katerinavulcova)

18 марта - какие события произошли в мире, и чем эта дата важна для Украины, кто из знаменитых личностей появился на свет, а кто умер в этот день - в материале Styler

18 марта: какие значимые события сегодня происходили в Украине и мире в разные годы

В 1848 году по решению Венгерского сейма было ликвидировано крепостное право в районе Закарпатской Украины.

В 1917 году в Киеве была открыта первая украиноязычная гимназия по инициативе Общества школьного образования.

В 1939 году по итогам Мюнхенского соглашения между четырьмя государствами Великобританией, Германией, Италией и Францией, Венгрия оккупировала Южную Словакию и Закарпатскую Украину.

В 1949 году была создана Организация Североатлантического договора (НАТО) – военно-политический блок, объединивший в своем составе 12 стран – большинство европейских государств, а также Америку и Канаду, с целью защиты от СССР.

18 марта 1949 года - дата создания НАТОФото: 18 марта 1949 года - дата создания НАТО (pixabay.com/Clker-Free-Vector-Images)

В 1965 году советским космонавтом Алексеем Леоновым был совершен первый в истории землян выход в открытый космос с космического корабля "Восход-2", который продлился 23 минуты.

В 2014 году Автономная республика Крым по результатам проведенного референдума вошла в состав РФ. Аннексия Россией полуострова не признана Украиной и большинством стран мира.

18 марта: в этот день родились

В 1844 году - Николай Андреевич Римский-Корсаков, один из выдающихся русских композиторов.

В 1858 году - Рудольф Дизель, немецкий изобретатель, придумавший дизельный двигатель внутреннего сгорания.

В 1874 году - Николай Александрович Бердяев, выдающийся русский религиозный философ ХХ века украинского происхождения.

В 1959 году - Люк Бессон, французский кинорежиссер, сценарист, продюсер, основатель студии кино "EuropaCorp".

В 1979 году - Адам Ноа Левин, американский музыкант, вокалист и гитарист поп-рок группы "Maroon 5".

В 1982 году - Ольга и Татьяна Арнтгольц, близнецы, российские актрисы театра и кино.

18 марта: в этот день умерли

В 1584 году - Иван Грозный, первый царь всея Руси.

В 1964 году - Норберт Винер, американский математик, философ, основатель кибернетики и теории искусственного интеллекта.

В 1980 году - Эрих Фромм, немецкий философ, социолог, психоаналитик, основатель новых направлений в психологии.

В 2016 году - Лесь Танюк, украинский политик, писатель, режиссер, народный артист Украины.

В 2017 году - Чак Берри, легендарный американский рок-музыкант, гитарист, певец, один из пионеров рок-н-ролла.

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Теги: события, праздник
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