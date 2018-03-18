18 березня: важливі події в історії

18 березня - які події відбулися в світі, і чим ця дата важлива для України, хто із знаменитих особистостей з'явився на світ, а хто помер в цей день - в матеріалі Styler

18 березня: які значущі події сьогодні відбувалися в Україні та світі в різні роки

У 1848 році за рішенням Угорського сейму було ліквідовано кріпацтво в районі Закарпатської України.

У 1917 році в Києві була відкрита перша україномовна гімназія з ініціативи Товариства шкільної освіти.

У 1939 році за підсумками Мюнхенської угоди між чотирма державами Великобританією, Німеччиною, Італією і Францією, Угорщина окупувала Південну Словаччину і Закарпатську Україну.

У 1949 році була створена Організація Північноатлантичного договору (НАТО) - військово-політичний блок, який об'єднав в своєму складі 12 країн - більшість європейських держав, а також Америку і Канаду, з метою захисту від СРСР.

Фото: 18 березня 1949 року - дата створення НАТО (pixabay.com/Clker-Free-Vector-Images)

У 1965 році радянським космонавтом Олексієм Леоновим був здійснений перший в історії землян вихід у відкритий космос з космічного корабля "Восход-2", який тривав 23 хвилини.

У 2014 році Автономна республіка Крим за результатами проведеного референдуму увійшла до складу РФ. Анексія Росією півострова не визнана Україною і більшістю країн світу.

18 березня: в цей день народилися

У 1844 році - Микола Андрійович Римський-Корсаков, один з видатних російських композиторів.

У 1858 році - Рудольф Дизель, німецький винахідник, що придумав дизельний двигун внутрішнього згоряння.

У 1874 році - Микола Олександрович Бердяєв, видатний російський релігійний філософ ХХ століття українського походження.

У 1959 році - Люк Бессон, французький кінорежисер, сценарист, продюсер, засновник студії кіно "EuropaCorp".

У 1979 році - Адам Ноа Левін, американський музикант, вокаліст і гітарист поп-рок групи "Maroon 5".

У 1982 році - Ольга і Тетяна Арнтгольц, близнюки, російські актриси театру і кіно.

18 березня: в цей день померли

У 1584 році - Іван Грозний, перший цар всієї Русі.

У 1964 році - Норберт Вінер, американський математик, філософ, засновник кібернетики та теорії штучного інтелекту.

У 1980 році - Еріх Фромм, німецький філософ, соціолог, психоаналітик, засновник нових напрямків в психології.

У 2016 році - Лесь Танюк, український політик, письменник, режисер, народний артист України.

У 2017 році - Чак Беррі, легендарний американський рок-музикант, гітарист, співак, один з піонерів рок-н-ролу.