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Интервью

19-летнему украинцу "светит" тюрьма за хранение и употребление наркотиков

STYLERLIFE        22.06.2018 - 11:40
Фото: kadena.af.mil
Фото: kadena.af.mil

Парень получал запрещенные вещества по почте

В городе Каменка Черкасской области правоохранители задержали парня, который заказывал наркотические вещества через интернет. Об этом сообщает отдел коммуникации областной полиции, передает kp.20minut.ua.

19-летнего украинца обвиняют в незаконном приобретении и хранении наркотических средств без цели сбыта, а также в повторном преступлении такого же типа.

На одном из сайтов в сети парень заказывал себе запрещенные вещества и получал посылкой в течение мая.

По почте по месту жительства задержанного был отправлен каннабис массой 30 граммов. Спустя некоторое время с мобильного телефона на этом же сайте парень снова заказал запрещенные вещества – 5 граммов амфетамина.

Во время получения посылки подозреваемый был задержан. Отмечается, что он признал свою вину.

Санкции статьи 309 Уголовного кодекса Украины предусматривает лишение свободы сроком до пяти лет.

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Теги: полиция, наркотики, почта
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