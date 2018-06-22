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19-річному українцю "світить" в'язниця за зберігання і вживання наркотиків

STYLERLIFE        22.06.2018 - 11:40
Фото: kadena.af.mil
Фото: kadena.af.mil

Хлопець отримував заборонені речовини поштою

В місті Кам'янка Черкаської області правоохоронці затримали хлопця, який замовляв наркотичні речовини через інтернет. Про це повідомляє відділ комунікації обласної поліції, передає kp.20minut.ua.

19-річного українця звинувачують у незаконному придбанні та зберіганні наркотичних засобів без мети збуту, а також у повторному злочині такого ж типу.

На одному з сайтів в мережі хлопець замовляв собі заборонені речовини і отримував посилкою протягом травня.

Поштою за місцем проживання затриманого був відправлений канабіс вагою 30 грамів. Через деякий час з мобільного телефону на цьому ж сайті хлопець знову замовив заборонені речовини – 5 грамів амфетаміну.

Під час отримання посилки підозрюваний був затриманий. Відзначається, що він визнав свою провину.

Санкції статті 309 Кримінального кодексу України передбачає позбавлення волі строком до п'яти років.

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Теги: полиция, наркотики, почта
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