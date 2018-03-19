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19 марта: важные события в истории

STYLERLIFE        19.03.2018 - 08:00
Фото: 19 марта - события дня (pixabay.com/congerdesign)
Фото: 19 марта - события дня (pixabay.com/congerdesign)

19 марта - какие события произошли в мире, и чем эта дата важна для Украины, кто из знаменитых личностей появился на свет, а кто умер в этот день - в материале Styler

19 марта: какие значимые события сегодня происходили в Украине и мире в разные годы

В 1474 году Венеция приняла закон об охране изобретений, который стал первым в мире законом об охране авторских прав.

В 1917 году в Киеве прошла Украинская манифестация – наиболее массовая демонстрация патриотических сил в поддержку Украинской революции, в которой участвовали порядка 100 тысяч людей, с требованием предоставить Украине свободу и автономию в составе свободной федеративной России.

В 1918 году в состав Украинской советской республики была включена Донецко-Криворожская Советская Республика, которая была создана в конце января 1918 года и находилась в составе РСФСР, как автономия.

В 1918 году в Америке был принят Акт о Стандартном Времени, а также утверждено деление на часовые пояса, которые ранее были установлены железнодорожной отраслью.

19 марта: в этот день родились

В 1895 году – Максим Рыльский, известный украинский советский поэт, общественный деятель, один из классиков украинской поэзии XX века.

В 1930 году – Лина Костенко, украинская поэтесса и писательница.

19 марта родилась Лина КостенкоФото: 19 марта родилась Лина Костенко (facebook.com/ForUa)

В 1949 году – Валерий Леонтьев, российский эстрадный певец, народный артист России, автор песен, актер.

В 1950 году – Надежда Бабкина, российская певица, народная артистка России, художественный руководитель ансамбля "Русская песня".

В 1955 году – Брюс Уиллис, американский киноактер, продюсер, музыкант, один из самых дорогих голливудских актеров

В 1972 году – Сергей Фоменко, украинский музыкант, известный под псевдонимом Фома, фронтмен, лид-вокалист группы "Мандри".

19 марта: в этот день умерли

В 1906 году – Петр Шмидт, украинский военный моряк, революционный деятель, один из руководителей Севастопольского восстания, известный как лейтенант Шмидт, был расстрелян

В 1916 году – Василий Суриков, известный русский живописец, мастер масштабных исторических полотен.

В 1950 году – Эдгар Берроуз, американский писатель, известный в жанре научной фантастики и фэнтези.

В 2008 году – Артур Кларк, культовый английский писатель-фантаст, ученый, изобретатель.

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Теги: события, праздник
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