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19 березня: важливі події в історії

STYLERLIFE        19.03.2018 - 08:00
Фото: 19 березня - події дня (pixabay.com/congerdesign)
Фото: 19 березня - події дня (pixabay.com/congerdesign)

19 березня - які події відбулися в світі, і чим ця дата важлива для України, хто із знаменитих особистостей з'явився на світ, а хто помер у цей день - в матеріалі Styler

19 березня: які значущі події сьогодні відбувалися в Україні та світі в різні роки

У 1474 році Венеція прийняла закон про охорону винаходів, який став першим у світі законом про охорону авторських прав.

У 1917 році в Києві пройшла Українська маніфестація - найбільш масова демонстрація патріотичних сил на підтримку Української революції, в якій брали участь близько 100 тисяч людей, з вимогою надати Україні свободу і автономію в складі вільної федеративної Росії.

У 1918 році до складу Української радянської республіки була включена Донецько-Криворізька Радянська Республіка, яка була створена в кінці січня 1918 року і перебувала в складі РРФСР, як автономія.

У 1918 році в Америці був прийнятий Акт про Стандартний Час, а також затверджено розподіл на часові пояси, які раніше були встановлені залізничною галуззю.

19 березня: в цей день народилися

У 1895 році - Максим Рильський, видатний український радянський поет, громадський діяч, один із класиків української поезії XX століття.

У 1930 році - Ліна Костенко, українська поетеса і письменниця.

19 березня народилася Ліна КостенкоФото: 19 березня народилася Ліна Костенко (facebook.com/ForUa)

У 1949 році - Валерій Леонтьєв, російський естрадний співак, народний артист Росії, автор пісень, актор.

У 1950 році - Надія Бабкіна, російська співачка, народна артистка Росії, художній керівник ансамблю "Російська пісня".

У 1955 році - Брюс Вілліс, американський кіноактор, продюсер, музикант, один з найдорожчих голлівудських акторів

У 1972 році - Сергій Фоменко, український музикант, відомий під псевдонімом Фома, фронтмен, лід-вокаліст групи "Мандри".

19 березня: в цей день померли

У 1906 році - Петро Шмідт, український військовий моряк, революційний діяч, один з керівників Севастопольського повстання, відомий як лейтенант Шмідт, був розстріляний

У 1916 році - Василь Суріков, відомий російський живописець, майстер масштабних історичних полотен.

У 1950 році - Едгар Берроуз, американський письменник, відомий в жанрі наукової фантастики та фентезі.

У 2008 році - Артур Кларк, культовий англійський письменник-фантаст, учений, винахідник.

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Теги: события, свято
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