20 марта: важные события в истории

20 марта - какие события произошли в мире, и чем эта дата важна для Украины, кто из знаменитых личностей появился на свет, а кто умер в этот день - в материале Styler

20 марта: какие значимые события сегодня происходили в Украине и мире в разные годы

В этот день в 1669 году в Корсуне состоялся совет казацких старшин, который собрал гетьман Правобережья Петр Дорошенко. На Раде казаков было решено принять протекторат Турции над правобережной Украиной, однако присягнуть туркам казаки отказались.

Несмотря на то, что Дорошенко с помощью Турции надеялся избавится от угроз со стороны Речи Посполитой и Крыма и в дальнейшем объединить Левобережье и Правобережье, у решения о принятии протектората было много противников. Они считали, что гетьман "продает Украину в турецкое иго".

20 марта 1815 года французский полководец Наполеон Бонапарт вернулся в Париж из ссылки на острове Эльба. С этого момента начался период, названный "правлением 100 дней".

Фото: 20 марта 1815 года Наполеон Бонапарт вернулся в Париж (pixabay.com/WikiImages)

Но уже 7 июля 1815 года правительственная комиссия была распущена, позднее Наполеон сдался англичанам, а к власти опять пришли Бурбоны.

Знаковым для почитателей творчества А.С. Пушкина стало 20 марта 1833 года. В этот день вышло первое полное издание знаменитого поэтического романа "Евгений Онегин". Драматическая поэма относится к наиболее значительным произведениям русской классической литературы.

После создания в начале марта 1917 года Украинской Центральной Рады в Киеве, на должность ее председателя избрали выдающегося историка и политика Михаила Грушевского. Выборы состоялись 20 марта, а свою должность в УЦР Грушевский занимал чуть более года. На посту председателя он принимал активное участие в решении государственных проблем, выступил соавтором 4-х Универсалов.

20 марта: в этот день родились

В 1639 году - украинский политический деятель, гетьман Иван Мазепа.

В 1976 году - Честер Беннингтон, американский музыкант, лидер рок-группы Linkin Park и Dead by Sunrise. Совершил самоубийство в 2017 году.

Фото: 20 марта 1976 года родился вокалист Linkin Park Честер Беннингтон (flickr.com/AgathaB)

20 марта: в этот день умерли

В 1727 году - английский физик Исаак Ньютон, автор закона всемирного тяготения, трех законов механики, интегрального и дифференциального исчисления.

В 1898 году - художник-пейзажист Иван Шишкин. Наиболее известные полотна "Утро в сосновом лесу", "На севере диком", "Туманное утро".

В 1990 году - знаменитый советский футболист Лев Яшин. Международной футбольной федерацией Яшин признан лучшим вратарем 20-го века.