20 березня: важливі події в історії

20 березня - які події відбулися в світі, і чим ця дата важлива для України, хто із знаменитих особистостей з'явився на світ, а хто помер у цей день - в матеріалі Styler

20 березня: які значущі події сьогодні відбувалися в Україні та світі в різні роки

У цей день в 1669 році в Корсуні відбулася рада козацьких старшин, яку зібрав гетьман Правобережжя Петро Дорошенко. На Раді козаків було вирішено прийняти протекторат Туреччини над Правобережною Україною, однак присягнути туркам козаки відмовилися.

Незважаючи на те, що Дорошенко за допомогою Туреччини сподівався позбутися загроз з боку Речі Посполитої та Криму і надалі об'єднати Лівобережжя та Правобережжя, у рішення про прийняття протекторату було багато противників. Вони вважали, що гетьман "продає Україні в турецьке ярмо".

20 березня 1815 року французький полководець Наполеон Бонапарт повернувся до Парижу із заслання на острові Ельба. З цього моменту почався період, названий "правлінням 100 днів".

Фото: 20 березня 1815 року Наполеон Бонапарт повернувся до Парижу (pixabay.com/WikiImages)

Але вже 7 липня 1815 року урядова комісія була розпущена, пізніше Наполеон здався англійцям, а до влади знову прийшли Бурбони.

Знаковим для шанувальників творчості А.С. Пушкіна стало 20 березня 1833 року. У цей день вийшло перше повне видання знаменитого поетичного роману "Євгеній Онєгін". Драматична поема відноситься до найбільш значних творів російської класичної літератури.

Після створення на початку березня 1917 року Українською Центральної Ради в Києві, на посаду її голови обрали видатного історика і політика Михайла Грушевського. Вибори відбулися 20 березня, а свою посаду в УЦР Грушевський займав трохи більше року. На цій посаді він брав активну участь у вирішенні державних проблем, виступив співавтором 4-х Універсалів.

20 березня: в цей день народилися

У 1639 році - український політичний діяч, гетьман Іван Мазепа.

У 1976 році - Честер Беннінгтон, американський музикант, лідер рок-групи Linkin Park і Dead by Sunrise. Наклав на себе руки в 2017 році.

Фото: 20 березня 1976 року народився вокаліст Linkin Park Честер Беннінгтон (flickr.com/AgathaB)

20 березня: в цей день померли

У 1727 році - англійський фізик Ісаак Ньютон, автор закону всесвітнього тяжіння, трьох законів механіки, інтегрального і диференціального числення.

У 1898 році - художник-пейзажист Іван Шишкін. Найбільш відомі полотна "Ранок у сосновому лісі", "Туманний ранок" та ін.

У 1990 році - знаменитий радянський футболіст Лев Яшин. Міжнародною футбольною федерацією Яшин визнаний кращим воротарем 20-го століття.