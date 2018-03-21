21 марта: важные события в истории

21 марта - какие события произошли в мире, и чем эта дата важна для Украины, кто из знаменитых личностей появился на свет, а кто умер в этот день - в материале Styler
В 1922 году в Лондоне после реконструкции был открыт вокзал Ватерлоо -крупнейшая железнодорожная станция и один из главных вокзалов английской столицы.
В 1927 году в Киеве выходит первый номер украинского еженедельника "Литературная газета", издаваемого Всеукраинским союзом пролетарских писателей. Газета публикует информацию о творческой деятельности украинских литераторов, а также новые литературные произведения, критические статьи и рецензии.
В 1961 году состоялось первое выступление легендарной британской рок-группы "The Beatles" на сцене ливерпульского The Cavern Club.
Фото: 21 марта 1961 года состоялось первое выступление "The Beatles" (pixabay.com/skeeze)
В 1963 году закрылась знаменитая американская сверхзащищенная военная тюрьма для особо опасных преступников "Алькатрас", расположенная на одноименном острове в бухте Сан-Франциско.
В 2014 году Украина подписала политический блок соглашения об ассоциации с Европейским Союзом, которое сменило прежнее Соглашение о партнерстве и сотрудничестве между Европейскими сообществами и Украиной.
В 1768 году - Жан Батист Жозеф Фурье, французский математик и физик.
В 1839 году - Модест Мусоргский, известный русский композитор.
В 1889 году - Александр Вертинский, советский артист эстрады и кино, певец, поэт и композитор.
В 1895 году - Леонид Утесов, советский актер, певец, руководитель оркестра, первый народный артист эстрады СССР.
В 1929 году - Юрий Мушкетик, украинский писатель, глава Союза писателей Украины.
В 1980 году - Роналдиньо Гаушо, бразильский футболист, официальный посол клуба "Барселона".
В 1980 году - Дерик Уибли, канадский музыкант, продюсер, вокалист и гитарист группы "Sum 41".
В 1942 году - Ольга Кобылянская, украинская писательница, классик украинской литературы.
В 1957 году - Чарльз Кэй Огден, английский писатель, лингвист, автор упрощенного английского языка.
В 1958 году - Сирил Корнблат, американский писатель-фантаст.
В 1987 году - Роберт Престон, американский актер, певец.
В 1998 году - Галина Уланова, известная советская прима-балерина.