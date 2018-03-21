21 березня: важливі події в історії

21 березня - які події відбулися в світі, і чим ця дата важлива для України, хто із знаменитих особистостей з'явився на світ, а хто помер у цей день - в матеріалі Styler

21 березня: які значущі події сьогодні відбувалися в Україні та світі в різні роки

У 1922 році в Лондоні після реконструкції був відкритий вокзал Ватерлоо - найбільша залізнична станція і один з головних вокзалів англійської столиці.

У 1927 році в Києві виходить перший номер українського тижневика "Літературна газета", що видається Всеукраїнським союзом пролетарських письменників. Газета публікує інформацію про творчу діяльність українських літераторів, а також нові літературні твори, критичні статті та рецензії.

У 1961 році відбувся перший виступ легендарного британського рок-гурту "The Beatles" на сцені ліверпульського The Cavern Club.

Фото: 21 березня 1961 року відбувся перший виступ "The Beatles" (pixabay.com/skeeze)

У 1963 році закрилася знаменита американська надзахищена військова в'язниця для особливо небезпечних злочинців "Алькатрас", розташована на однойменному острові в бухті Сан-Франциско.

У 2014 році Україна підписала політичний блок угоди про асоціацію з Європейським Союзом, яка змінила колишню Угоду про партнерство та співробітництво між Європейськими співтовариствами та Україною.

21 березня: в цей день народилися

У 1768 року - Жан Батист Жозеф Фур'є, французький математик і фізик.

У 1839 році - Модест Мусоргський, відомий російський композитор.

У 1889 році - Олександр Вертинський, радянський артист естради і кіно, співак, поет і композитор.

У 1895 році - Леонід Утьосов, радянський актор, співак, керівник оркестру, перший народний артист естради СРСР.

У 1929 році - Юрій Мушкетик, український письменник, голова Спілки письменників України.

У 1980 році - Роналдіньо Гаушо, бразильський футболіст, офіційний посол клубу "Барселона".

У 1980 році - Дерік Віблі, канадський музикант, продюсер, вокаліст і гітарист групи "Sum 41".

21 березня: в цей день померли

У 1942 році - Ольга Кобилянська, українська письменниця, класик української літератури.

У 1957 році - Чарльз Кей Огден, англійський письменник, лінгвіст, автор спрощеної англійської мови.

У 1958 році - Сиріл Корнблат, американський письменник-фантаст.

У 1987 році - Роберт Престон, американський актор, співак.

У 1998 році - Галина Уланова, відома радянська прима-балерина.