22 марта: важные события в истории

22 марта - какие события произошли в мире, и чем эта дата важна для Украины, кто из знаменитых личностей появился на свет, а кто умер в этот день - в материале Styler

22 марта: какие значимые события сегодня происходили в Украине и мире в разные годы

В 1633 году известный итальянский ученый Галилей отрекся от своих научных изысканий, за что был помилован.

В 1654 году в Москву прибыло посольство гетмана Войска Запорожского украинского полководца Богдана Хмельницкого для определения статуса запорожских казаков в составе России.

В 1895 году в Париже впервые произошла публичная демонстрация кинофильма. Первым фильмом стала картина братьев Люмьер "Выход рабочих с фабрики".

В 1904 году в лондонской газете "Иллюстрейтед Миррор" впервые в мире была опубликована цветная фотография.

В 1907 году на лондонских улицах появились первые автомобили со счетчиками для индивидуального пользования пассажирами - такси.

В 1915 году пала австрийская крепость Перемышль в ходе Карпатской операции во время Первой мировой войны. Это стало одной из самых значимых побед Русской Императорской армии.

В 1989 году в испытательном полете крупнейшего транспортного реактивного советского самолета Ан-225 "Мрия" было установлено 109 мировых рекордов.

Фото: Самолет АН-225 "Мрія" (antonov.com)

В 2000 году в Киеве была открыта центральная синагога для молитв общины верующих иудеев.

В 1941 году районный центр Чернобыль в Киевской области получил статус города.

22 марта: в этот день родились

В 1599 году - Антон ван Дейк, фламандский живописец, портретист.

В 1842 году - Николай Лысенко, украинский композитор, основоположник украинской национальной композиторской школы.

В 1923 году - Марсель Марсо, французский комик, создатель школы мимов.

В 1948 году - Эндрю Ллойд-Уэббер, английский композитор.

В 1958 году - Валерий Сюткин, советский и российский певец, музыкант, экс-солист группы "Браво".

В 1961 году - Александр Цекало, российский шоумен, музыкант, актер, телеведущий.

22 марта: в этот день умерли

В 1687 году - Жан-Батист Люлли, французский композитор, скрипач и дирижер.

В 1832 году - Иоганн Вольфганг Гете, известный немецкий поэт и ученый.

В 1862 году - Александр Плещеев, русский писатель, композитор, виолончелист.

В 2010 году - Валентина Толкунова, советская певица, народная артистка РСФСР.

В 2015 году - Аркадий Арканов, советский писатель-сатирик.