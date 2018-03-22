22 березня: важливі події в історії

22 березня - які події відбулися в світі, і чим ця дата важлива для України, хто із знаменитих особистостей з'явився на світ, а хто помер у цей день - в матеріалі Styler

22 березня: які значущі події сьогодні відбувалися в Україні та світі в різні роки

У 1633 році відомий італійський вчений Галілей відрікся від своїх наукових досліджень, за що був помилуваний.

У 1654 році в Москву прибуло посольство гетьмана Війська Запорізького українського полководця Богдана Хмельницького для визначення статусу запорізьких козаків у складі Росії.

У 1895 році в Парижі вперше відбулася публічна демонстрація кінофільму. Першим фільмом стала картина братів Люм'єр "Вихід робітників з фабрики".

У 1904 році в лондонській газеті "Іллюстрейтед Міррор" вперше в світі була опублікована кольорова фотографія.

У 1907 році на лондонських вулицях з'явилися перші автомобілі з лічильниками для індивідуального користування пасажирами - таксі.

У 1915 році впала австрійська фортеця Перемишль в ході Карпатської операції під час Першої світової війни. Це стало однією з найбільш значущих перемог Російської Імператорської армії.

У 1989 році в випробувальному польоті найбільшого транспортного реактивного радянського літака Ан-225 "Мрія" було встановлено 109 світових рекордів.

Фото: Літак АН-225 "Мрія" (antonov.com)

У 2000 році в Києві була відкрита центральна синагога для молитов громади віруючих іудеїв.

У 1941 році районний центр Чорнобиль в Київській області отримав статус міста.

22 березня: в цей день народилися

У 1599 році - Антон ван Дейк, фламандський живописець, портретист.

У 1842 році - Микола Лисенко, український композитор, основоположник української національної композиторської школи.

У 1923 році - Марсель Марсо, французький комік, творець школи мімів.

У 1948 році - Ендрю Ллойд-Веббер, англійський композитор.

У 1958 році - Валерій Сюткін, радянський і російський співак, музикант, екс-соліст групи "Браво".

У 1961 році - Олександр Цекало, російський шоумен, музикант, актор, телеведучий.

22 березня: в цей день померли

У 1687 році - Жан-Батист Люллі, французький композитор, скрипаль і диригент.

У 1832 році - Йоганн Вольфганг Гете, відомий німецький поет і вчений.

У 1862 році - Олександр Плещеєв, російський письменник, композитор, віолончеліст.

У 2010 році - Валентина Толкунова, радянська співачка, народна артистка РРФСР.

У 2015 році - Аркадій Арканов, радянський письменник-сатирик.