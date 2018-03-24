24 марта: важные события в истории

24 марта в конце 80-х произошли значимые события в политической жизни страны, а также в этот день родилось сразу несколько популярных украинских звезд шоу-бизнеса

Какие события произошли в мире 24 марта, и чем эта дата важна для Украины, кто из знаменитых личностей появился на свет, а кто умер в этот день - в материале Styler.

24 марта: какие события сегодня происходили в Украине и мире в разные годы

В 1155 году князь Юрий Долгорукий, сын Владимира Мономаха, взошел на Киевский престол. Борьба за киевское кяжество продолжалась почти 10 лет. В декабре 1154 года Долгорукий отправился из Суздали в поход, по дороге заручившись поддержкой Ростислава Смоленского и Святослава Ольговича, и в марте 1155 года без борьбы занял Киев.

С 24 марта 1933 года Германия стала называться Третьим Рейхом. Так ее провозгласил Гитлер. По мнению нацистского лидера, Третий Рейх являлся наследником Римской империи и должен был просуществовать тысячелетие. "Рейх" обычно переводится как государство и обозначает земли, подчиненные одной власти. Но из-за политики Гитлера, Третий Рейх во всем мире ассоциируется с фашизмом.

Фото: 24 марта 1933 года Германия стала Третьим Рейхом (pixabay.com/WikimediaImages)

В 1989 году состоялся первый политический страйк в Украине при советской власти. Произошло это событие 24 марта во Львове. В 80-е годы прошлого века на территории украинской республики значительно увеличилась политическая активность граждан, создавались различные политические организации, оппозиционные коммунистической власти. Одной из них стал Украинский Хельсинский союз, и именно представители данного союза выступили организаторами страйка во Львове 24 марта 1989 года. Участники мероприятия впервые заявили во всеуслышание о необходимости построения самостоятельного украинского государства, пусть даже в форме конфедерации.

В этот же день, 24 марта 1989 года, но уже в Тернополе была создана первая краевая организация общественно-политической организации Народный Рух Украины. НРУ объединила несколько демократических движений, действовавших в те годы на территории Украины на основании статута и правил, которые были предложены Союзом писателей. В период с марта по сентябрь 1989 года во многих регионах были созданы краевые организации НРУ и прошли учредительные собрания.

24 марта: в этот день родились

В 1900 году - Иван Козловский, украинский лирический певец, обладатель необычного тембра и высокого голоса.

В 1906 году родилась знаменитая советская певица и актриса Клавдия Шульженко.

В 1979 году - Виктор Бронюк, музыкант, автор песен, лидер популярной группы "ТIK".

24 марта 1979 года родилась украинская певица Гайтана. Является автором большинства композиций в своем репертуаре. Представляла Украину на Евровидении 2012. С песней "Be My Guest" заняла 15 место в финале конкурса.

Фото: 24 марта 1979 года родилась Гайтана (facebook.com/officialgaitana)

В 1982 году родился Александр Педан, шоумен, телеведущий. Участвовал в украинских проектах на ТВ "Comedy Club UA", "Підйом", "Хто зверху", "Педан-Притула шоу", "Серця трьох" и др.

24 марта: в этот день умерли

В 1603 году скончалась английская королева Елизавета I, последняя представительница династии Тюдоров.

В 1905 году - Жюль Верн, французский писатель, один из основателей литературного жанра научной фантастики. Наиболее известные романы: "Путешествие к центру земли", "20000 лье под водой", "Дети капитана Гранта", "Вокруг света за 80 дней".

В 1907 году умер Андрей Маркевич, украинский общественный деятель, филантроп, этнограф, музыкант.