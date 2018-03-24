24 березня: важливі події в історії

24 березня наприкінці 80-х відбулися значні події в політичному житті країни, а також в цей день народилося відразу кілька популярних українських зірок шоу-бізнесу

Які події відбулися в світі 24 березня, і чим ця дата важлива для України, хто із знаменитих особистостей з'явився на світ, а хто помер у цей день - в матеріалі Styler.

24 березня: які події сьогодні відбувалися в Україні та світі в різні роки

У 1155 році князь Юрій Долгорукий, син Володимира Мономаха, зійшов на Київський престол. Боротьба за київське кяжество тривала майже 10 років. У грудні 1154 року Долгорукий відправився із Суздалі в похід, по дорозі заручившись підтримкою Ростислава Смоленського і Святослава Ольговича, і в березні 1155 року без боротьби зайняв Київ.

З 24 березня 1933 року Німеччина стала називатися Третім Рейхом. Так її проголосив Гітлер. На думку нацистського лідера, Третій Рейх був спадкоємцем Римської імперії і мав проіснувати тисячоліття. "Рейх" зазвичай перекладається як держава і позначає землі, підлеглі одній влади. Але через політику Гітлера, Третій Рейх в усьому світі асоціюється з фашизмом.

Фото: 24 березня 1933 року Німеччина стала Третім Рейхом (pixabay.com/WikimediaImages)

У 1989 році пройшов перший політичний страйк в Україні за часів радянської влади. Відбулася ця подія 24 березня у Львові. У 80-ті роки минулого століття на території української республіки значно збільшилася політична активність громадян, створювалися різні політичні організації, опозиційні комуністичній владі. Однією з них стала Українська Гельсінська спілка, і саме представники зазначеної спілки були організаторами страйку у Львові 24 березня 1989 року. Учасники заходу вперше заявили привселюдно про необхідність побудови самостійної української держави, нехай навіть у формі конфедерації.

В цей же день, 24 березня 1989 року, але вже в Тернополі була створена перша крайова організація суспільно-політичної організації Народний Рух України. НРУ об'єднала кілька демократичних рухів, що діяли в ті роки на території України на підставі статуту і правил, які були запропоновані Союзом письменників. У період з березня по вересень 1989 року у багатьох регіонах були створені крайові організації НРУ і пройшли установчі збори.

24 березня: в цей день народилися

У 1900 році - Іван Козловський, український ліричний співак, володар незвичайного тембру і високого голосу.

У 1906 році народилася знаменита радянська співачка і актриса Клавдія Шульженко.

У 1979 році - Віктор Бронюк, музикант, автор пісень, лідер популярного гурту "ТIK".

24 березня 1979 року народилася українська співачка Гайтана. Є автором більшості композицій в своєму репертуарі. Представляла Україну на Євробаченні 2012. З піснею "Be My Guest" посіла 15 місце в фіналі конкурсу.

Фото: 24 березня 1979 року народилася Гайтана (facebook.com/officialgaitana)

У 1982 році народився Олександр Педан, шоумен, телеведучий. Брав участь в українських проектах на ТБ "Comedy Club UA", "Підйом", "Хто зверху", "Педан-Притула шоу", "Серця трьох" і ін.

24 березня: в цей день померли

У 1603 році померла англійська королева Єлизавета I, остання представниця династії Тюдорів.

У 1905 році - Жюль Верн, французький письменник, один із засновників літературного жанру наукової фантастики. Найбільш відомі романи: "Подорож до центру землі", "20000 льє під водою", "Діти капітана Гранта", "Навколо світу за 80 днів".

У 1907 році помер Андрій Маркевич, український громадський діяч, філантроп, етнограф, музикант.