25 марта: важные события в истории

25 марта - какие события произошли в мире, и чем эта дата важна для Украины, кто из знаменитых личностей появился на свет, а кто умер в этот день - в материале Styler

25 марта: какие значимые события сегодня происходили в Украине и мире в разные годы

В 1807 году британским парламентом был принят Акт о запрете работорговли.

В 1957 году был заключен договор об образовании Европейского экономического сообщества (ЕЭС) главами стран: Бельгия, ФРГ, Франция, Италия, Люксембург и Нидерланды.

В 1983 году Майкл Джексон впервые изобразил элемент танца "Лунная Походка".

Видео: "Лунная походка" Майкла Джексона (YouTube/SlaKe)

В 1992 году Верховная Рада Украины утвердила Закон "О Службе безопасности Украины", в котором были прописаны главные задачи для органов украинской спецслужбы.

В 1993 году было создано центральное бюро Интерпола Украины, главными задачами которого является международный розыск, борьба с преступностью, контрабандой наркотиков, фальсификацией, терроризмом и др.

В 2002 году был обнаружен ген эпилепсии, одной из самых распространенных неврологических болезней, приводящих к внезапным судорожным приступам.

25 марта: в этот день родились

В 1479 году - Василий III Иванович, Государь всея Руси, отец Ивана Грозного.

В 1925 году - Сергей Ивченко, советский и украинский ученый биолог, ботаник.

В 1947 году - Элтон Джон, английский певец и композитор.

В 1950 году - Борис Бурда, украинский журналист, бард, знаток, кулинар.

В 1956 году - Ефим Шифрин, советский и российский актер юмористического жанра.

В 1964 году - Баз Уорн, английский музыкант, певец, гитарист, участник группы "The Stranglers".

В 1965 году - Сара Джессика Паркер, американская актриса и продюсер.

В 1976 году - Владимир Кличко, известный украинский боксер-тяжеловес, обладатель чемпионских титулов, брат Виталия Кличко.

Фото: Владимир Кличко (klitschko-brothers.com)

25 марта: в этот день умерли

В 1458 году - Иньиго Лопес де Мендоса, испанский поэт и государственный деятель.

В 1801 году - Новалис, немецкий философ, поэт-романтик.

В 1853 году - Василий Каратыгин, знаменитый русский актер, трагик.

В 1918 году - Клод Дебюсси, известный французский композитор, пианист, музыкальный критик.

В 1921 году - Карл Григорович, российский скрипач-виртуоз.

В 1999 году - Вячеслав Черновол, украинский политик, один из основателей движения "Народний рух".