25 березня: важливі події в історії

25 березня - які події відбулися в світі, і чим ця дата важлива для України, хто із знаменитих особистостей з'явився на світ, а хто помер в цей день - в матеріалі Styler

25 березня: які значущі події сьогодні відбувалися в Україні та світі в різні роки

У 1807 році британським парламентом був прийнятий Акт про заборону работоргівлі.

У 1957 році був укладений договір про створення Європейського економічного співтовариства (ЄЕС) главами країн: Бельгія, ФРН, Франція, Італія, Люксембург і Нідерланди.

У 1983 році Майкл Джексон вперше зобразив елемент танцю "Місячна Хода".

Відео: "Місячна хода" Майкла Джексона (YouTube / SlaKe)

У 1992 році Верховна Рада України затвердила Закон "Про Службу безпеки України", в якому були прописані головні завдання для органів української спецслужби.

У 1993 році було створено центральне бюро Інтерполу України, головними завданнями якого є міжнародний розшук, боротьба зі злочинністю, контрабандою наркотиків, фальсифікацією, тероризмом та ін.

У 2002 році був виявлений ген епілепсії, однієї з найпоширеніших неврологічних хвороб, що призводять до раптових судомних нападів.

25 березня: в цей день народилися

У 1479 році - Василь III Іванович, Государ всієї Русі, батько Івана Грозного.

У 1925 році - Сергій Івченко, радянський і український вчений біолог, ботанік.

У 1947 році - Елтон Джон, англійський співак і композитор.

У 1950 році - Борис Бурда, український журналіст, бард, знавець, кулінар.

У 1956 році - Юхим Шифрін, радянський і російський актор комедійного жанру.

У 1964 році - Баз Уорн, англійський музикант, співак, гітарист, учасник групи "The Stranglers".

У 1965 році - Сара Джессіка Паркер, американська актриса і продюсер.

У 1976 році - Володимир Кличко, відомий український боксер-важкоатлет, володар чемпіонських титулів, брат Віталія Кличка.

Фото: Володимир Кличко (klitschko-brothers.com)

25 березня: в цей день померли

У 1458 році - Ініго Лопес де Мендоса, іспанський поет і державний діяч.

У 1801 році - Новаліс, німецький філософ, поет-романтик.

У 1853 році - Василь Каратигін, знаменитий російський актор, трагік.

У 1918 році - Клод Дебюссі, відомий французький композитор, піаніст, музичний критик.

У 1921 році - Карл Григорович, російський скрипаль-віртуоз.

У 1999 році - В'ячеслав Чорновіл, український політик, один із засновників руху "Народний рух".