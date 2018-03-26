26 марта: важные события в истории

26 марта - какие события произошли в мире, и чем эта дата важна для Украины, кто из знаменитых личностей появился на свет, а кто умер в этот день - в материале Styler

26 марта: какие значимые события сегодня происходили в Украине и мире в разные годы

26 марта 1878 года царица Екатерина II прибыла в Киев. Она велела отчеканить специальную медаль в честь ее визита на юг России.

В этот день в 1845 году был запатентован медицинский пластырь, без которого в наше время не обходится ни одна домашняя аптечка. Пластырь был разработан для препятствования загрязнению ранок и быстрого их заживления и успешно применяется в медицине по сей день.

26 марта 1904 года состоялось открытие здания Львовского железнодорожного вокзала. Первый вокзал на территории современной Украины начал свою работу в 1861 году, а спустя почти 50 лет был перестроен. Здание украсили скульптурами женщины, символизирующей тороговлю и железную дорогу, мужчина на льве символизировал промышленность и сам город Львов.

Фото: 26 марта 1904 года был открыт Львовский вокзал (flickr.com/bashar-kabawa)

В вестибюле строения разместили витраж "Архангел Михаил" с панорамным видом Львова. На момент открытия Львовский вокзал являлся самым современным в Европе.

26 марта 1917 года в Киев из ссылки вернулся историк, общественный деятель и политик Михаил Грушевский. Причем еще до возвращения в Украину, Грушевский заочно был избран председателем Украинской Центральной Рады.

В 1944 году началась Одесская наступательная операция. 26 марта III Украинский фронт начал отвоевывать у фашистских войск свои земли. К 14 апреля 1944 года от оккупации были освобождены Одесса, Николаев и черноморское северо-западное побережье.

26 марта 1995 года в силу вступили Шенгенские соглашения, согласно которым для граждан 7 стран Евросоюза отменялся паспортный контроль при пересечении государственных границ. В 1999 году Шенгенские соглашения были заменены Шенгенским законодательством ЕС.

23 марта: в этот день родились

В 1941 году - Ричард Докинз, ученый, эволюционный биолог, этолог. Автор бестселлера "Эгоистичный ген", в котором он обосновывает геноцентричный взгляд на природу эволюции человека.

В 1944 году - Дайана Росс, американская певица и актриса.

В 1949 году - Партик Зюскинд, немецкий писатель и сценарист, автор популярного романа "Парфюмер".

В 1970 году - Мартин МакДонах, английский режиссер и сценарист, лауреат премии "Оскар". Известные киноработы: "Залечь на дно в Брюгге", "Семь психопатов", "Три билборда на границе Эббинга, Миссури",

В 1984 году - Кира Найтли, английская актриса, получившая мировую известность благодаря ролям в фильмах "Гордость и предубеждение", "Пираты Карибского моря", "Звездные войны", "Реальная любовь", "Искупление", "Анна Каренина" и др.

Фото: 26 марта 1985 года родилась Кира Найтли (flickr.com/shuba)

23 марта: в этот день умерли

В 1827 году - Людвин Ван Бетховен, немецкий композитор, дирижер, пианист, один из трех знаменитых "венских классиков".

В 1989 году - Марис Лиепа, советский и латвийский артист балета.

В 2001 году - Юрий Некрасов, украинский кинорежиссер, сценарист. Фильмы "Хозяин", "Поединок", "Открытие", "Вечера на хуторе близ Диканьки", "Сто тысяч" и др.