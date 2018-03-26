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26 березня: важливі події в історії

STYLERLIFE        26.03.2018 - 08:00
Фото: 26 березня - події весняного дня (pixabay.com)
Фото: 26 березня - події весняного дня (pixabay.com)

26 березня - які події відбулися в світі, і чим ця дата важлива для України, хто із знаменитих особистостей з'явився на світ, а хто помер в цей день - в матеріалі Styler

26 березня: які значущі події сьогодні відбувалися в Україні та світі в різні роки

26 березня 1878 року цариця Катерина II прибула до Києва. Вона веліла викарбувати спеціальну медаль на честь її візиту на південь Росії.

У цей день в 1845 році був запатентований медичний пластир, без якого в наш час не обходиться жодна домашня аптечка. Пластир був розроблений для перешкоджання забрудненню ранок і швидкого їх загоєння і успішно застосовується в медицині до цього дня.

26 березня 1904 року відбулося відкриття будівлі Львівського залізничного вокзалу. Перший вокзал на території сучасної України почав свою роботу в 1861 році, а через майже 50 років був перебудований. Будівлю прикрасили скульптурами жінки, що символізує тороговлю і залізницю, чоловік на леві символізував промисловість і саме місто Львів.

26 березня 1904 року було відкрито Львівський вокзалФото: 26 березня 1904 року було відкрито Львівський вокзал (flickr.com/bashar-kabawa)

У вестибюлі будівлі розмістили вітраж "Архангел Михаїл" із панорамним видом Львова. На момент відкриття Львівський вокзал був найсучаснішим в Європі.

26 березня 1917 року в Київ із заслання повернувся історик, громадський діяч і політик Михайло Грушевський. Причому ще до повернення в Україну, Грушевський заочно був обраний головою Української Центральної Ради.

У 1944 році почалася Одеська наступальна операція. 26 березня III Український фронт почав відвойовувати у фашистських військ свої землі. До 14 квітня 1944 року від окупації були звільнені Одеса, Миколаїв і чорноморське північно-західне узбережжя.

26 березня 1995 року в силу вступили Шенгенські угоди, згідно з якими для громадян 7 країн Євросоюзу скасовувався паспортний контроль при перетині державних кордонів. У 1999 році Шенгенські угоди були замінені Шенгенським законодавством ЄС.

23 березня: в цей день народилися

У 1941 році - Річард Докінз, вчений, еволюційний біолог, етолог. Автор бестселера "Егоїстичний ген", в якому він обгрунтовує геноцентрічний погляд на природу еволюції людини.

У 1944 році - Дайана Росс, американська співачка і актриса.

У 1949 році - Партік Зюскінд, німецький письменник і сценарист, автор популярного роману "Парфумер".

У 1970 році - Мартін МакДонах, англійський режисер і сценарист, лауреат премії "Оскар". Відомі кінороботи: "Залягти на дно в Брюггє", "Сім психопатів", "Три білборди на кордоні Еббінга, Міссурі",

У 1984 році - Кіра Найтлі, англійська актриса, яка здобула світову популярність завдяки ролям у фільмах "Гордість і упередження", "Пірати Карибського моря", "Зоряні війни", "Реальна любов", "Спокута", "Анна Кареніна" і ін.

26 березня 1985 року народилася Кіра НайтліФото: 26 березня 1985 року народилася Кіра Найтлі (flickr.com/shuba)

23 березня: в цей день померли

У 1827 році - Людвін Ван Бетховен, німецький композитор, диригент, піаніст, один з трьох знаменитих "віденських класиків".

У 1989 році - Маріс Лієпа, радянський і латвійський артист балету.

У 2001 році - Юрій Некрасов, український кінорежисер, сценарист. Фільми "Хазяїн", "Поєдинок", "Відкриття", "Вечори на хуторі біля Диканьки", "Сто тисяч" і ін.

23 березня: важливі події в історії Якщо немає відривного календаря: кого вітати і що святкувати
Теги: события, свято
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