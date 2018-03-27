27 марта: важные события в истории

27 марта - какие события произошли в мире, и чем эта дата важна для Украины, кто из знаменитых личностей появился на свет, а кто умер в этот день - в материале Styler

27 марта: какие значимые события сегодня происходили в Украине и мире в разные годы

В этот день в 1914 году был установлен мировой рекорд в области авиатехники. Выдающийся украинский инженер-авиаконструктор Игорь Сикорский, пребывая на борту своего самолета модели С-6А еще с 4 пассажирами на борту, достиг рекордной скорости полета в 106 км/ч.

27 марта 1968 года трагически оборвалась жизнь советского космонавта, "первого человека в космосе", Юрия Гагарина. Утром этого дня он вместе с инструкторм совершал тренировочный полет на истребителе МИГ-15УТИ. Спустя несколько минут после взлета с аэродрома в Щелково Гагарин сообщил о завершении задания и запросил разрешение на возвращение на базу. После этого связь с бортом прервалась.

Обломки самолета нашли через три часа поисков рядом с деревней Новоселовка во Владимирской области в 65 км от аэродрома. По официальной версии, причиной авиакатастрофы стало то, что экипаж при совершении маневра из-за смены направления ветра сорвался в штопор. Пилоты не смогли вывести самолет в горизонтальное положение и он столкнулся с землей.

Фото: 27 марта 1968 года погиб Юрий Гагарин (flickr.com/apple_min)

В 2014 году состоялась Генеральная ассамблея ООН, на которой страны-члены организации своим большинством поддержали территориальную целостность Украины и признали Крым и Севастополь неотъемлемыми частями нашего государства, несмотря на проведенный на полуострове референдум о вхождении в состав РФ. Резолюцию поддержало 100 государств. 58 стран воздержались от голосования. Против высказались 11 стран, среди них Россия, Армения, Беларусь, Куба, КНДР, Венесуэлла, Никарагуа, Боливия, Судан, Сирия, Зимбабве.

27 марта: в этот день родились

В 1963 году - Квентин Тарантино, американский актер, режиссер, продюсер, лауреат премии "Оскар". Культовые фильмы: "Криминальное чтиво", "Убить Билла", "От заката до рассвета" и др.

В 1970 году - Мэрайя Кэри, американская певица и актриса, продюсер.

В 1987 году - Полина Гагарина, популярная российская певица, победительница талант-шоу "Фабрика звезд-2" в России.

В 1988 году - Джесси Джей, британская певица, автор песен.

27 марта: в этот день умерли

В 1899 году - Юрий Ставровский, украинский писатель.

В 1906 году - французкий художник и график Эжен Каррьер.

В 2006 году - Станислав Лем, польский писатель-фантаст.

В 2012 году - Михаил Беликов, украинский кинорежиссер, сценарист, оператор.