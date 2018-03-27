27 березня: важливі події в історії

27 березня - які події відбулися в світі, і чим ця дата важлива для України, хто із знаменитих особистостей з'явився на світ, а хто помер в цей день - в матеріалі Styler

27 березня: які значущі події сьогодні відбувалися в Україні та світі в різні роки

Цього дня в 1914 році був встановлений світовий рекорд в області авіатехніки. Видатний український інженер-авіаконструктор Ігор Сікорський, перебуваючи на борту свого літака моделі С-6А ще з 4 пасажирами на борту, досяг рекордної швидкості польоту в 106 км/год.

27 березня 1968 року трагічно обірвалося життя радянського космонавта, "першої людини в космосі", Юрія Гагаріна. Вранці цього дня він разом із інструкторм здійснював тренувальний політ на винищувачі МІГ-15УТИ. Через кілька хвилин після зльоту з аеродрому в Щьолково Гагарін повідомив про завершення завдання і запросив дозвіл на повернення на базу. Після цього зв'язок із бортом перервався.

Уламки літака знайшли через три години пошуків поруч з селом Новосьоловка у Володимирській області в 65 км від аеродрому. За офіційною версією, причиною авіакатастрофи стало те, що екіпаж при здійсненні маневру через зміну напрямку вітру зірвався в штопор. Пілоти не змогли вивести літак в горизонтальне положення і він зіштовхнувся з землею.

Фото: 27 березня 1968 року загинув Юрій Гагарін (flickr.com/apple_min)

У 2014 році відбулася Генеральна асамблея ООН, на якій країни-члени організації своєю більшістю підтримали територіальну цілісність України і визнали Крим і Севастополь невід'ємними частинами нашої держави, незважаючи на проведений на півострові референдум про входження до складу РФ. Резолюцію підтримали 100 держав. 58 країн утрималися від голосування. Проти висловилися 11 країн, серед них Росія, Вірменія, Білорусь, Куба, КНДР, Венесуела, Нікарагуа, Болівія, Судан, Сирія, Зімбабве.

27 березня: в цей день народилися

У 1963 році - Квентін Тарантіно, американський актор, режисер, продюсер, лауреат премії "Оскар". Культові фільми: "Кримінальне чтиво", "Вбити Білла", "Від заходу до світанку" та ін.

У 1970 році - Мерайя Кері, американська співачка і актриса, продюсер.

У 1987 році - Поліна Гагаріна, популярна російська співачка, переможниця талант-шоу "Фабрика зірок-2" в Россії.

У 1988 році - Джессі Джей, британська співачка, автор пісень.

27 березня: в цей день померли

У 1899 році - Юрій Ставровский, український письменник.

У 1906 році - французький художник і графік Ежен Карр'єр.

У 2006 році - Станіслав Лем, польський письменник-фантаст.

У 2012 році - Михайло Бєліков, український кінорежисер, сценарист, оператор.