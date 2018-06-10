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"30 лет говорил на русском": трогательная история украинца после переезда из Крыма (видео)

STYLERLIFE        10.06.2018 - 12:02
Фото: переселенцы (УНИАН)
Фото: переселенцы (УНИАН)

Переселенец открыл в Полтавской области библиотеку

Переселенец с территории аннексированного украинского полуострова Крым Павел Ткачук 30 лет разговаривал на русском языке, однако после переезда в Полтавскую область начал изучать украинский и даже открыл библиотеку. Об этом сообщает "Лтава".

"Выписываю газету "Лохвицкий край". Читаю. Интересно они пишут о том, что происходит в стране", - сказал он.

Более того, переселенец с Крыма открыл в своем селе небольшую библиотеку.

"Разная, очень разная литература есть. Есть книги об искусстве, энциклопедии. Люди передают сюда книги, пересылают", - подчеркнул он.

На опубликованных кадрах видно, что полки в библиотеке практически "забиты" книгами. Также есть холст для рисования и небольшой баян. Сам Ткачук признался, что все 30 лет жизни говорил на русском языке, однако после переезда перешел на украинский.

Видео: переселенец с Крыма открыл бибилиотеку в Полтавской области (Youtube-канал/Лтава)

Кстати, работа ряда лагерей Севастополя была остановлена из-за плохого самочувствия детей В субботу, 9 июня, детский лагерь "Ласпи", который расположен в Севастополе и был открыт совсем недавно “губернатором” Дмитрием Овсянниковым в присутствии председателя Совета федерации Валентины Матвиенко, закрыли из-за массового отравления детей, пишут "Примечания".

Известно, что в инфекционную больницу из лагеря “Ласпи” попали 17 детей и четверо вожатых. Один ребенок – в реанимации в тяжелом состоянии. По информации медиков, диагноз пострадавших – гастроэнтерит.

Предполагается, что причиной массового отравления могли стать некачественные продукты, которыми кормили детей поставщики питания  Дети жаловались на отвратительный вкус еды.

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Теги: Крым, Полтавская область, переселенец
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