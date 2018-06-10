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"30 років говорив російською": зворушлива історія українця після переїзду з Криму (відео)

STYLERLIFE        10.06.2018 - 12:02
Фото: переселенці (УНІАН)
Фото: переселенці (УНІАН)

Переселенець відкрив у Полтавській області бібліотеку

Переселенець з території анексованого українського півострова Крим Павло Ткачук 30 років розмовляв російською мовою, однак після переїзду в Полтавську область почав вивчати українську і навіть відкрив бібліотеку. Про це повідомляє "Лтава".

"Передплачую газету "Лохвицький край". Читаю. Цікаво вони пишуть про те, що відбувається в країні", - сказав він.

Більш того, переселенець з Криму відкрив у своєму селі невеличку бібліотеку.

"Різна, дуже різна література є. Є книги про мистецтво, енциклопедії. Люди передають сюди книги, пересилають", - підкреслив він.

На опублікованих кадрах видно, що полиці в бібліотеці практично "забиті" книгами. Також є полотно для малювання і невеликий баян. Сам Ткачук зізнався, що всі 30 років життя говорив російською мовою, однак після переїзду перейшов на українську.

Відео: переселенець з Криму відкрив бибилиотеку в Полтавській області (Youtube-канал/Лтава)

До речі, робота ряду таборів Севастополя була зупинена через погане самопочуття дітей У суботу, 9 червня, дитячий табір "Ласпі", який розташований в Севастополі і був відкритий зовсім недавно "губернатором" Дмитром Овсянніковим в присутності голови Ради федерації Валентини Матвієнко, закрили через масове отруєння дітей, пишуть "Примітки".

Відомо, що в інфекційну лікарню з табору "Ласпі" потрапило 17 дітей та четверо вожатих. Одна дитина – в реанімації у важкому стані. За інформацією медиків, діагноз постраждалих – гастроентерит.

Припускається, що причиною масового отруєння могли стати неякісні продукти, якими годували дітей постачальники харчування. Діти скаржилися на огидний смак їжі.

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Теги: Крым, переселенец, Полтавская область
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