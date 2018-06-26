"5 из 5 возможных медалей": украинская гимнастка произвела фурор на турнире в Турции (видео)

Спортсменка стала победительнице многоборья в своей категории
Лидер юниорской сборной Украины по художественной гимнастике Кристина Пограничная завоевала пять золотых медалей на международном турнире Istanbul Rhythmic Cup, который состоялся в Турции. Радостную новость сообщила пресс-служба НОК Украины.
Видео: Кристина Пограничная (facebook.com/olympicua)
"Юная украинская грация Кристина Пограничная завоевала 5 из 5 возможных золотых медалей на Международных соревнованиях по художественной гимнастике Istanbul Rhythmic Cup в Стамбуле! Многоборье, упражнения с обручем, мячом, булавами, лентой оказались для Кристины "золотыми"! А еще Пограничная стала Мисс турнира!" – сказано в сообщении.
Второе место заняла еще одна украинка Анастасия Кузнецова, а третьей стала россиянка Ангелина Гильдт.
Скриншот поста (facebook.com/olympicua)
Напомним, что украинские гимнастки победили на Международном турнире юниоров в Эйлате.
Юниорская команда в составе Кристины Пограничной, Виктории Оноприенко и Виктории Денисенко под руководством заслуженного тренера Украины Ирины Дерюгиной заработала суммарно 124,950 баллов.
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