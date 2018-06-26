Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

"5 из 5 возможных медалей": украинская гимнастка произвела фурор на турнире в Турции (видео)

STYLERLIFE        26.06.2018 - 16:24
Фото: Кристина Пограничная (ukraine-rg.com.ua)
Фото: Кристина Пограничная (ukraine-rg.com.ua)

Спортсменка стала победительнице многоборья в своей категории

Лидер юниорской сборной Украины по художественной гимнастике Кристина Пограничная завоевала пять золотых медалей на международном турнире Istanbul Rhythmic Cup, который состоялся в Турции. Радостную новость сообщила пресс-служба НОК Украины.

Видео: Кристина Пограничная (facebook.com/olympicua)

"Юная украинская грация Кристина Пограничная завоевала 5 из 5 возможных золотых медалей на Международных соревнованиях по художественной гимнастике Istanbul Rhythmic Cup в Стамбуле! Многоборье, упражнения с обручем, мячом, булавами, лентой оказались для Кристины "золотыми"! А еще Пограничная стала Мисс турнира!" – сказано в сообщении.

Второе место заняла еще одна украинка Анастасия Кузнецова, а третьей стала россиянка Ангелина Гильдт.

Скриншот поста (facebook.com/olympicua)

Напомним, что украинские гимнастки победили на Международном турнире юниоров в Эйлате.

Юниорская команда в составе Кристины Пограничной, Виктории Оноприенко и Виктории Денисенко под руководством заслуженного тренера Украины Ирины Дерюгиной заработала суммарно 124,950 баллов.

Что вы не знали о лучшей теннисистке Украины

Украинские десантники заняли первое место на марш-броске в Британии (фото) "Спорт навсегда": Анна Ризатдинова умилила сеть совместной зарядкой с двухмесячным сыном
Теги: гимнастика, соревнования, гимнастк
Родственники постоянно плачут: стало известно, кем был убитый во время погрома ром
"Полностью снял скальп": появились детали зверского убийства украинки голливудским сценаристом
"Что искали?": Олега Газманова с семьей задержали на границе в Италии
Принц Гарри и Меган Маркл на грани развода, - СМИ
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь