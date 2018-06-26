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"5 з 5 можливих медалей": українська гімнастка викликала фурор на турнірі в Туреччині (відео)

STYLERLIFE        26.06.2018 - 16:24
Фото: Христина Погранична (ukraine-rg.com.ua)
Фото: Христина Погранична (ukraine-rg.com.ua)

Спортсменка стала переможниці багатоборства в своїй категорії

Лідер юніорської збірної України з художньої гімнастики Христина Погранична завоювала п'ять золотих медалей на міжнародному турнірі Istanbul Rhythmic Cup, який відбувся в Туреччині. Радісну новину повідомила прес-служба НОК України.

Відео: Христина Погранична (facebook.com/olympicua)

"Юна українська грація Христина Прикордонна завоювала 5 з 5 можливих золотих медалей на Міжнародних змаганнях з художньої гімнастики Istanbul Rhythmic Cup в Стамбулі! Багатоборство, вправи з обручем, м'ячем, булавами, стрічкою виявилися для Христини "золотими" ! А ще Погранична стала Міс турніру! " - сказано в повідомленні.

Друге місце зайняла ще одна українка Анастасія Кузнєцова, а третьою стала росіянка Ангеліна Гільдт.

Скріншот поста (facebook.com/olympicua)

Нагадаємо, що українські гімнастки перемогли на Міжнародному турнірі юніорів в Ейлаті.

Юніорська команда в складі Христини Пограничної, Вікторії Онопрієнко та Вікторії Денисенко під керівництвом заслуженого тренера України Ірини Дерюгіної заробила сумарно 124,950 балів.

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Теги: гимнастика, соревнования, гимнастк
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