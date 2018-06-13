6 главных вопросов о коррупции и борьбе с ней

Вы узнаете, что такое коррупция, как она появилась и многое другое
В киевском Ботаническом саду имени Гришко с 1 июня работает "Парк коррупции" - интерактивный проект Антикоррупционной инициативы ЕС в Украине. Он рассказывает о том, почему возникло это явление и как с ним борются в Украине и других странах.
О том, что такое коррупция и как ее побеждать, в разные времена - от эпохи античности до наших дней - задумывались лучшие умы человечества. Некоторые из них и стали героями нашего виртуального интервью.
Что такое коррупция и как она появилась?
"Известно уже по опыту веков, что всякий человек, обладающий властью, склонен злоупотреблять ею, и он идет в этом направлении, пока не достигнет положенного ему предела", - Шарль Монтескье, французский писатель, правовед и философ.
С чего начать для того, чтобы победить коррупцию?
"Начните с того, что посадите трех своих друзей в тюрьму. Вы точно знаете, за что. И тогда люди вам поверят", - Ли Куан Ю, первый премьер-министр Республики Сингапур, один из создателей сингапурского "экономического чуда".
Можно ли искоренить коррупцию только методом кнута?
"Нет ничего ошибочнее, чем мысль,
что казнями можно регулировать цены или
отучить от взяточничества", - Владимир Короленко, писатель и публицист.
"Цель работы антикоррупционных органов – не обязательно сажать людей в тюрьму. Цель – устранить коррупцию как явление", - Джованни Кесслер, итальянский прокурор, специалист по борьбе с коррупцией.
Почему государственные служащие самые уязвимые перед коррупцией?
"Государственный служащий: лицо, выбираемое народом, чтобы распределять взятки", - Марк Твен, американский писатель.
"Имеются два отдельных свода моральных правил: для семьи и для "улицы", планка последнего гораздо ниже. Если вы оказываетесь избранным в общественное учреждение, то ваше первое моральное обязательство в известной мере состоит в том, чтобы красть для семьи", - Френсис Фукуяма, американский философ, политолог, политический экономист и писатель.
Как отличить более коррумпированное государство от менее коррумпированного?
"Чем более коррумпировано государство, тем больше в нем законов", - Тацит, древнеримский историк.
На что похожа коррупция?
"Коррупция похожа на наркотики: кто-то думает, что ею можно безнаказанно заниматься и остановиться, когда захочешь", - Папа Римский Франциск.
Напомним, "Парк коррупции" будет работать в киевском Ботаническом саду имени Гришко с 1 до 17 июня. Больше узнать об этом проекте можно на его официальной странице в Facebook.
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Видео: video.rbc.ua