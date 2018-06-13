6 головних питань про корупцію та боротьбу з нею

Ви дізнаєтесь, що таке корупція, як вона з'явилася і багато іншого

У київському Ботанічному саду імені Гришка з 1 червня працює "Парк корупції" - інтерактивний проект Антикорупційної ініціативи ЄС в Україні. Він розповідає про те, чому виникло це явище і як з ним борються в Україні та інших країнах.

Про те, що таке корупція і як її перемагати, в різні часи - від епохи античності до наших днів - замислювалися кращі уми людства. Деякі з них стали героями нашого віртуального інтерв'ю.

Що таке корупція і як вона з’явилася?

“Відомо вже з досвіду віків, що всяка людина, наділена владою, схильна зловживати нею, і вона йде в цьому напрямку, доки не досягне встановленої для неї межі”, - Шарль Монтеск’є, французький письменник, правознавець і філософ.

З чого почати, щоб перемогти корупцію?

“Почніть із того, що посадіть трьох своїх друзів до в’язниці. Ви точно знаєте, за що. І тоді люди вам повірять”, - Лі Куан Ю, перший прем’єр-міністр Республіки Сінгапур, один із творців сінгапурського “економічного дива”.

Чи можна викорінити корупцію тільки методом батога?

“Немає нічого більш помилкового, ніж думка, що тортурами можна регулювати ціни або відучити від хабарництва”, - Володимир Короленко, письменник і публіцист.

“Мета роботи антикорупційних органів – не обов’язково кидати людей до в’язниці. Мета – знищити корупцію як явище”, - Джованні Кесслер, італійський прокурор, фахівець із боротьби з корупцією.

Чому державні службовці найбільш вразливі перед корупцією?

“Державний службовець: особа, яку обирає народ, щоб розподіляти хабарі”, - Марк Твен, американський письменник.

“Існують два окремих зведення моральних правил: для сім’ї і для «вулиці», планка останнього значно нижче. Якщо вас обрали до громадської установи, то ваше перше моральне зобов’язання відомою мірою полягає в тому, щоб красти для сім’ї”, - Френсіс Фукуяма, американський філософ, політолог, політичний економіст і письменник.

Як відрізнити більш корумповану державу від менш корумпованої?

“Що більше корумпована держава, то більше в ній законів”, - Тацит, давньоримський історик.

На що схожа корупція?

“Корупція схожа на наркотики: хтось думає, що нею можна безкарно займатися і зупинитися, коли захочеш”, - Папа Римський Франциск.

Нагадаємо, "Парк корупції" буде працювати в київському Ботанічному саду імені Гришка з 1 до 17 червня. Дізнатися більше про проект можна на його офіційній сторінці в Facebook.

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Відео: video.rbc.ua