76 дней: правозащитники рассказали о том, как голодающего Балуха поддержали школьники

Политзаключенный нуждается в поддержке

Украинские школьники написали письма политзаключенному Владимиру Балуху, который голодает уже 76 дней. Об этом сообщает "РадиоСвобода".

Крымская правозащитная группа сообщила о том, что украинские школьники написали письма поддержки для голодающего политзаключенного Владимира Балуха. Часть этих писем была написана во Львове, во время проведения акции, которую организовали львовские активисты.

По требованиям российских тюремщиков, которые действуют в оккупированном Крыму, дети писали письма на русском языке.

Фото: Письма от детей Владимиру Балуху (twitter.com/crimeahrg)

Кроме того, крымская правозащитнаягруппа призывает и других желающих поддержать политзаключенного Владимира Балуха, написав ему письмо или просто несколько строчек со словами поддержки. Отправить бумажное письмо в Крым невозможно, поэтому правозащитники предлагают посылать такие письма на электронный адрес: crimeahrg@gmail.com с пометкой "для Владимира Балуха". Все письма обязательно будут переданы.

"Для того, чтобы активист получил ваши письма, просим писать на русском языке и избегать предложений и фраз, которые оккупационная власть может трактовать как "экстремистские", - уточняют правозащитники.

Владимир Балух голодает уже 76 дней. Решение о голодовке он принял 19 марта, чтобы выразить свое личное презрение к оккупационному режиму и его жалких попыток.

Почти через месяц, на 25 день своего голодания и после консультации с своим общественным защитником архиепископом Климентом Владимир Балух решил изменить свой режим протеста, так как опасался насильственного кормления. Сейчас Владимир Балух пьет овсяный кисель и чай, и съедает 50-70 грамм сухарей из черного хлеба.

Напомним, ФСБ России задержала Владимира Балуха 8 декабря 2016 года в Крыму. Они утверждали, что обнаружили на чердаке дома, где проживал Балух, 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Балуха обвинили в хранении боеприпасов и приговорили к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии -поселении. Кроме того, ему назначили штраф в размере 10 тысяч рублей.

Позже против Балуха возбудили еще одно дело, якобы за избиение начальника изолятора временного содержания в поселке Раздольном. При этом Балух и его правозащитники утверждают, что это начальник изолятора напал на заключенного.

Напомним, в МИД Украины сообщили о значительном ухудшении здоровья политзаключенного Балуха.

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Видео: video.rbc.ua