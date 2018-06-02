76 днів: правозахисники розповіли про те, як голодуючого Балуха підтримали школярі

Політв'язень потребує підтримки

Українські школярі написали листи політв'язню Володимиру Балуху, який голодує вже 76 днів. Про це повідомляє "РадиоСвобода".

Кримська правозахисна група повідомила про те, що українські школярі написали листи підтримки для голодуючого політв'язня Володимира Балуха. Частина цих листів була написана у Львові, під час проведення акції, яку організували львівські активісти.

За вимогами російських тюремників, які діють в окупованому Криму, діти писали листи російською мовою.

Фото: Листи від детей Володимиру Балуху (twitter.com/crimeahrg)

Крім того, кримська правозащитнаягруппа закликає й інших бажаючих підтримати політв'язня Володимира Балуха, написавши йому листа або просто кілька рядків зі словами підтримки. Відправити паперовий лист в Крим неможливо, тому правозахисники пропонують надсилати такі листи на електронну адресу: crimeahrg@gmail.com з поміткою "для Володимира Балуха". Всі повідомлення обов'язково будуть передані.

"Для того, щоб активіст отримав ваші листи, просимо писати російською мовою і уникати речень і фраз, які окупаційна влада може трактувати як "екстремістські", - уточнюють правозахисники.

Володимир Балух голодує вже 76 днів. Рішення про голодування він прийняв 19 березня, щоб висловити своє особисте презирство до окупаційного режиму та його жалюгідних спроб.

Майже через місяць, на 25 день свого голодування і після консультації з своїм громадським захисником архієпископом Климентом Володимир Балух вирішив змінити свій режим протесту, оскільки побоювався насильницького годування. Зараз Володимир Балух п'є вівсяний кисіль і чай, і з'їдає 50-70 грам сухарів з чорного хліба.

Нагадаємо, ФСБ Росії затримала Володимира Балуха 8 грудня 2016 року в Криму. Вони стверджували, що виявили на горищі будинку, де проживав Балух, 90 патронів і кілька тротилових шашок. Балуха звинуватили в зберіганні боєприпасів і засудили до 3 років і 5 місяців позбавлення волі в колонії -поселенні. Крім того, йому призначили штраф в розмірі 10 тисяч рублів.

Пізніше проти Балуха порушили ще одну справу, нібито за побиття начальника ізолятора тимчасового утримання в селищі Роздольному. При цьому Балух і його правозахисники стверджують, що це начальник ізолятора напав на в'язня.

Нагадаємо, у МЗС України повідомили про значне погіршення здоров'я політв'язня Балуха.

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Відео: video.rbc.ua