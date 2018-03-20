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"А когда-то ходили поезда": в сети показали запустение на вокзале в Крыму

STYLERLIFE        20.03.2018 - 13:15
Фото: Вокзал (twitter.com/ViktorUkropenko)
Фото: Вокзал (twitter.com/ViktorUkropenko)

Пользователи сети обсуждают увиденное

В сети показали, что произошло с вокзалом в оккупированном Севастополе и как он сейчас выглядит. Соответствующие фотографии разместил пользователь Viktor Ukropenko в соцсети Twitter.

Фото: Вокзал (twitter.com/ViktorUkropenko)

"Железнодорожный вокзал Севастополя. Даже рельсы заржавели. А когда-то отсюда ходили поезда", - сказано в подписи к снимкам.

На фото видно, что колеи поржавели. Пользователи начали активно обсуждать эту ситуацию.

Скриншот поста (twitter.com/ViktorUkropenko)

"Порежут скоро, как в Донецке", "На путях еще краснокнижные деревья не выросли", - отметили в сети.

"Да уж, до аннексии много раз бывали. Билетов летом хр*н купишь", - прокомментировали юзеры.

‏"И билетов летом невозможно было купить, брали в кассе не то, что хотелось, а то, что было. Ну ничего, думаю, что мы увидим возвращение", - добавили пользователи.

"В Крыму после аншлюса все заржавело. И дальше ржаветь будет. Это Россия, детка", - написали в комментариях.

"А металлисты куда смотрят? Пора уже растащить рельсы!" – пошутили в сети.

Ранее  в сети ужаснулись фотографиями роддома в Крыму.

"Керчь, роддом, еще детальки уюта. Трамп беспощаден...нет, говорит, Вова...Роддом в Керчи? Даже не проси! Не разрешу ни ремонта, ни оборудования, ни воды!!!" - написали на странице.

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Теги: Крым, Севастополь
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