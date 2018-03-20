"А колись ходили потяги": в мережі показали запустіння на вокзалі в Криму

Користувачі мережі обговорюють побачене

У мережі показали, що сталося з вокзалом в окупованому Севастополі і як він зараз виглядає. Відповідні фотографії розмістив користувач Viktor Ukropenko у соцмережі Twitter.

Фото: Вокзал (twitter.com/ViktorUkropenko)

"Залізничний вокзал Севастополя. Навіть рейки заіржавіли. А колись звідси ходили потяги", - сказано в підписі до знімків.

На фото видно, що колії поржавіли. Користувачі почали активно обговорювати цю ситуацію.

Скріншот поста (twitter.com/ViktorUkropenko)

"Поріжуть скоро, як в Донецьку", "На шляхах ще червонокнижні дерева не виросли", - зазначили в мережі.

"Так, до анексії багато разів бували. Квитків влітку хр*н купиш", - прокоментували юзери.

"І квитків влітку неможливо було купити, брали в касі не те, що хочеться, а те, що було. Ну нічого, думаю, що ми побачимо повернення", - додали користувачі.

"В Криму після аншлюсу все заіржавіло. І далі буде іржавіти. Це Росія, крихітко", - написали в коментарях.

"А металісти куди дивляться? Пора вже розтягнути рейки!" – пожартували у мережі.

Раніше у мережі жахнулися фотографіями пологового будинку в Криму.

"Керч, пологовий будинок, ще детальки затишку. Трамп нещадний...ні, каже, Вова...Пологовий будинок в Керчі? Навіть не проси! Не дозволю ні ремонту, ні обладнання, ні води!!!" - написали на сторінці.