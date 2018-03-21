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"А вы продолжайте защищать": в Тернополе на женщину напала стая собак

STYLERLIFE        21.03.2018 - 15:21
Фото: Злая собака (pxhere.com)
Фото: Злая собака (pxhere.com)

Пользователи сети прокомментировали инцидент

В Тернополе на женщину в парке напала стая бездомных собак. Животные были агрессивны и порвали горожанке обувь. Об этом она сама сообщила на свой странице в Facebook.

"Минуту тому назад в парке Топильче. 6 песиков. Хорошо, что угги были толстые, нога цела. Шла, говорила по телефону с мужем, а они рядом бегали. А вы продолжайте дальше защищать животных", - написала Оксана Возняк.

Также женщина опубликовала фото порванной обуви.

Скриншот (facebook.com/oksana.vozniak)

Пользователи отреагировали на ицидент комментариями. Некоторые из людей предположили, что эти собаки бешеные.

"Предлагаю не ходить на работу, пока не заберут собак с Промышленной. Потому что меня там утром сегодня также атаковали", - написала Виктория Степанова.

"Оксана, это трындец", - отреагировала Оля Гумен.

"Собачки то скорее всего бешеные. Их слюна осталась на раненом угике. Ты его трогала открытыми руками. Потом покулупаешь в носу или глаз почухаешь", - прокомментировал Роман Конста.

"А если бы это шел ребенок??? Ему просто бы перегрызли ногу. И дорогие собакозащитники и дальше утверждают, что бродячим псам место на улицах города?" - спросила Юлия Казмирук.

Скриншот комментариев (facebook.com/oksana.voznia)

Напомним, что ранее в Тернополе зоозащитники выступили против травли собак на улицах.

Читайте также, как в сети требуют наказать живодера из Тернополя.

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Теги: собака, Тернополь
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