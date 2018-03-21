"А ви продовжуйте захищати": у Тернополі на жінку напала зграя собак

Користувачі мережі прокоментували інцидент

У Тернополі на жінку в парку напала зграя бездомних собак. Тварини були агресивні і порвали громадянці взуття. Про це вона сама повідомила на своїй сторінці в Facebook.

"Хвилину тому у парку Топільче. 6 песиків. Добре, що уггі були товсті, нога ціла. Йшла, говорила по телефону з чоловіком, а вони поруч бігали. А ви продовжуйте далі захищати тварин", - написала Оксана Возняк.

Також жінка опублікувала фото порваного взуття.

Скріншот (facebook.com/oksana.vozniak)

Користувачі відреагували на ицидент коментарями. Деякі з людей припустили, що ці собаки скажені.

"Пропоную не ходити на роботу, поки не заберуть собак з Промислової. Тому що мене там вранці сьогодні також атакували", - написала Вікторія Степанова.

"Оксана, це триндець", - відреагувала Оля Гумен.

"Собачки то швидше за все скажені. Їх слина залишилася на пораненого угике. Ти його чіпала відкритими руками. Потім покулупаешь в носа або очей почухаешь", - прокоментував Роман Конста.

"А якщо б це йшов дитина??? Йому просто б перегризли ногу. І дорогі собакозащитники і далі стверджують, що бродячим псам місце на вулицях міста?" - запитала Юлія Казмірук.

Скріншот коментарів (facebook.com/oksana.voznia)

Нагадаємо, що раніше у Тернополі захисники тварин виступили проти цькування собак на вулицях.

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