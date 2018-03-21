Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

"А ви продовжуйте захищати": у Тернополі на жінку напала зграя собак

STYLERLIFE        21.03.2018 - 15:21
Фото: Злий собака (pxhere.com)
Фото: Злий собака (pxhere.com)

Користувачі мережі прокоментували інцидент

У Тернополі на жінку в парку напала зграя бездомних собак. Тварини були агресивні і порвали громадянці взуття. Про це вона сама повідомила на своїй сторінці в Facebook.

"Хвилину тому у парку Топільче. 6 песиків. Добре, що уггі були товсті, нога ціла. Йшла, говорила по телефону з чоловіком, а вони поруч бігали. А ви продовжуйте далі захищати тварин", - написала Оксана Возняк.

Також жінка опублікувала фото порваного взуття.

Скріншот (facebook.com/oksana.vozniak)

Користувачі відреагували на ицидент коментарями. Деякі з людей припустили, що ці собаки скажені.

"Пропоную не ходити на роботу, поки не заберуть собак з Промислової. Тому що мене там вранці сьогодні також атакували", - написала Вікторія Степанова.

"Оксана, це триндець", - відреагувала Оля Гумен.

"Собачки то швидше за все скажені. Їх слина залишилася на пораненого угике. Ти його чіпала відкритими руками. Потім покулупаешь в носа або очей почухаешь", - прокоментував Роман Конста.

"А якщо б це йшов дитина??? Йому просто б перегризли ногу. І дорогі собакозащитники і далі стверджують, що бродячим псам місце на вулицях міста?" - запитала Юлія Казмірук.

Скріншот коментарів (facebook.com/oksana.voznia)

Нагадаємо, що раніше у Тернополі захисники тварин виступили проти цькування собак на вулицях.

Читайте також у мережі вимагають покарати шкуродера з Тернополя.

Одеситці, яку покусали алабаї, ампутують ноги У поліції відреагували на звіряче побиття собаки під Києвом
Теги: собака, Тернополь
"Рука до ліктя у колектора просто висіла": з'явилися нові деталі вибуху в київській багатоповерхівці
У Сумах дитина потрапила в реанімацію через отруєння кімнатною рослиною
"Ба-бах": Савченко епічно потролила депутатів (відео)
"Микита, твоєї мами більше немає": з'явилися нові деталі про страшне вбивство жінки під Києвом
On Top