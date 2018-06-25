В Афинах украинцы обсудили с греками совместное инвестиционное будущее

Украинская делегация встретилась со многими политиками Греции
Украинцы планируют сотрудничать с греками в сфере инвестиционной политики и сейчас идет обсуждение ряда совместных проектов. Об этом стало известно во время встречи украинской делегации с заместителем министра экономики и развития Греции Стергиосом Пициорласом в Афинах, передает "Думская".
Скриншот: twitter.com/usembassyathens
Украинскую делегацию возглавил почетный консул Греции в Крыму, меценат Пантелис Бумбурас. В состав делегации вошли председатель инвестиционного совета при президенте Украины Юлия Ковалив, экс-заместитель министра обороны Юрий Гусев и вице-президент инвестиционной компании Sigma Bleyzer, экс-заместитель министра аграрной политики и продовольствия Владислава Рутицкая.
Фото: twitter.com/usembassyathens
Встреча состоялась по инициативе Благотворительной организации "Фонд Бумбураса".
Кроме того, делегаты пообщались с заместителем руководителя миссии Посольства США в Афинах Кейт Мари Бернс.
Главными темами дискуссии с американским дипломатом стали ход социально-экономических реформ в Украине, развитие инвестиционной политики, взаимоотношения с Грецией, а также культурный обмен между двумя странами.
Фото: twitter.com/usembassyathens
Пантелис Бумбурас провел официальную встречу с главой партии "Новая Демократия" Кириакосом Митцотакисом, главой партии "Движение перемен" Фофи Геннимата, депутатом Европарламента от партии "Новая Демократия" Георгиосом Кирцосом, депутатом Европейской "Народной партии" Никой Тзавела.
Стороны обсудили политическую ситуацию в Украине и взаимную поддержку в вопросах международной политики. Также одной из тем стала автономия Украинской Православной Церкви при поддержке патриарха Варфоломея.
Во время беседы Пантелис Бумбурас назвал себя ярым сторонником греко-украинской дружбы.
"Связи наших двух стран существовали на протяжении многих веков. Как представитель греческой диаспоры, через деятельность Фонда и моей семьи, я всегда буду поддерживать те мероприятия, которые способствуют развитию обоих моих родин — Греции и Украины. Такие встречи бизнесменов и политиков будут происходить и в дальнейшем", — сказал Бумбурас.
Ранее сообщалось, что в Греции митингуют против переименования Македонии.
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