В Афінах українці обговорили з греками спільне інвестиційне майбутнє

Українська делегація зустрілася з багатьма політиками Греції

Українці планують співпрацювати з греками у сфері інвестиційної політики і зараз йде обговорення низки спільних проектів. Про це стало відомо під час зустрічі української делегації з заступником міністра економіки та розвитку Греції Стергиосом Пициорласом в Афінах, передає "Думская".

Скріншот: twitter.com/usembassyathens

Українську делегацію очолив почесний консул Греції в Криму, меценат Пантеліс Бумбурас. До складу делегації увійшли голова інвестиційної ради при президентові України Юлія Ковалів, екс-заступник міністра оборони Юрій Гусєв і віце-президент інвестиційної компанії Sigma Bleyzer, екс-заступник міністра аграрної політики і продовольства Владислава Рутицька.

Фото: twitter.com/usembassyathens

Зустріч відбулася за ініціативи Благодійної організації "Фонд Бумбураса".

Крім того, делегати поспілкувалися з заступником керівника місії Посольства США в Афінах Кейт Марі Бернс.

Головними темами дискусії з американським дипломатом стали хід соціально-економічних реформ в Україні, розвиток інвестиційної політики, взаємовідносини з Грецією, а також культурний обмін між двома країнами.

Фото: twitter.com/usembassyathens

Пантеліс Бумбурас провів офіційну зустріч з головою партії "Нова Демократія" Кириакосом Митцотакисом, головою партії "Рух змін" Фофи Геннимата, депутатом Європарламенту від партії "Нова Демократія" Георгіосом Кирцосом, депутатом Європейської Народної партії" Нікою Тзавела.

Сторони обговорили політичну ситуацію в Україні та взаємну підтримку у питаннях міжнародної політики. Також однією з тем стала автономія Української Православної Церкви за підтримки патріарха Варфоломія.

Під час бесіди Пантеліс Бумбурас назвав себе прихильником греко-української дружби.

"Згідно наших двох країн існували протягом багатьох століть. Як представник грецької діаспори, через діяльність Фонду і моєї сім'ї, я завжди буду підтримувати ті заходи, які сприяють розвитку обох моїх родін — Греції та України. Такі зустрічі бізнесменів та політиків будуть відбуватися і надалі", — сказав Бумбурас.

Раніше повідомлялося, що в Греції мітингують проти перейменування Македонії.

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