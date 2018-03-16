Активистке простили скандальный плакат на Марше Женщин

Ее обвиняли в надругательстве над украинской символикой

В Шевченковском райсуде Киева рассматривали дело против активистки Елены Шевченко – организатора Марша Женщин на 8 марта. Ее обвиняли в надругательстве над украинской символикой, передает "Сегодня".

Активистка пришла на марш с баннером, на котором был изображен трезубец, впивающийся в женское ребро.

"Там был плакат обнаженной женщины, на ягодицах которой был нарисован малый герб Украины, трезубец. Полиция сделала замечание людям, которые держали плакат", – говорит участковый офицер полиции Алексей Гришин.

По словам активистов, на плакате был изображен не герб Украины, а именно символ Нацдружин. Таким образом выступали против насилия со стороны радикально настроенных парней.

"Я вижу на этом плакате знак нацдружин. НД – это милитаризованное, незарегистрированное, негосударственное образование, которое не должно использовать символ трезубец", – объясняет Елена Шевченко.

Суд решил, что активистка не нарушила закон и дело закрыли.

Напомним, ранее Styler писал о том, как судят активистку Марша Женщин.