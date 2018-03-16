Активістці пробачили скандальний плакат на Марші Жінок

Її звинувачували в нарузі над українською символікою

У Шевченківському райсуді Києва розглядали справу проти активістки Олени Шевченко - організатора Маршу Жінок на 8 березня. Її звинувачували в нарузі над українською символікою, передає "Сегодня".

Активістка прийшла на марш з банером, на якому був зображений тризуб, впиваються в жіноче ребро.

"Там був плакат оголеної жінки, на сідницях якої був намальований малий герб України, тризуб. Поліція зробила зауваження людям, які тримали плакат", - говорить дільничний офіцер поліції Олексій Гришин.

За словами активістів, на плакаті був зображений не герб України, а саме символ Нацдружин. Таким чином виступали проти насильства з боку радикально налаштованих хлопців.

"Я бачу на цьому плакаті знак нацдружин. НД - це мілітаризоване, незареєстроване, недержавне утворення, яке не повинно використовувати символ тризуб", - пояснює Олена Шевченко.

Суд вирішив, що активістка не порушила закон і справу закрили.

Нагадаємо, раніше Styler писав про те, як судять активістку Маршу Жінок.