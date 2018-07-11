"Альтернатива" в обхода закона: как сотрудники полиции "погорели" на взятке в 25 тыс. грн

STYLER LIFE 11.07.2018 - 14:00
Фото ілюстраційне: mvs.gov.ua Фото ілюстраційне: mvs.gov.ua

Правоохранители задержали своих коллег "на горячем"

В Знаменке Кировоградской области правоохранители требовали у местного жителя взятку в размере 25 тысяч гривен. Об этом передает пресс-служба Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины на своей странице в Facebook.

В пресс-службе сообщили, что двое правоохранителей - чиновник криминального блока полиции Знаменки и его подчиненный, угрожая привлечением к ответственности местному жителю, требовали 25 тысяч гривен "откупных".

Мужчина решил не платить взятку, а пожаловался на "копов" в Кировоградское управление Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины

Правоохранители узнали, за что их коллеги хотели "содрать" деньги с жителя Знаменки.

&quot;Альтернатива&quot; в обхода закона: как сотрудники полиции &quot;погорели&quot; на взятке в 25 тыс. грн

Фото: facebook.com/Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины

Как оказалось, знакомый заявителя предложил ему заработать "легких" денег. Мужчина вклеил свое фото в чужой паспорт. На этот документ сообщники оформили кредит в одном из банков на 27 тысяч гривен. Часть наличных денег мошенники разделили между собой.

"Но на следующий день к заявителю наведались сотрудники полиции. В отделении ему объяснили, что за аферу придется нести ответственность. Правда предложили "альтернативу": за 10 тысяч гривен взятки дело можно решить в обход закона", - сообщили в пресс-службе Департамента.

&quot;Альтернатива&quot; в обхода закона: как сотрудники полиции &quot;погорели&quot; на взятке в 25 тыс. грн

Скриншот поста (facebook.com/Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины)

Заместитель начальника криминального блока полиции и один из его подчиненных решили поднять цену взятки до 25 тысяч гривен. Тогда мужчина и решил пожаловаться.

"По материалам Кировоградского УДВБ НПУ военной прокуратурой Кировоградского гарнизона было начато уголовное производство по факту вымогательства взятки", - отметили в Департаменте внутренней безопасности Национальной полиции Украины.

&quot;Альтернатива&quot; в обхода закона: как сотрудники полиции &quot;погорели&quot; на взятке в 25 тыс. грн

Фото: facebook.com/Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины

Правоохранители задержали своих коллег на горячем. В служебном кабинете 36-летний майор и 27-летний лейтенант полиции получили от мужчины желаемую сумму неправомерной выгоды, но сразу были задержаны совместными действиями работников внутренней безопасности НПУ, УСБУ и военной прокуратуры.

"Деньги изъяты в качестве вещественных доказательств. Решается вопрос об объявлении подозрения уличенным во взяточничестве полицейским. Чиновник полиции в порядке ст.208 УПК Украины помещен в изолятор временного содержания", - добавили в пре-службе Департамента.

&quot;Альтернатива&quot; в обхода закона: как сотрудники полиции &quot;погорели&quot; на взятке в 25 тыс. грн

Фото: facebook.com/Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины

Стоит отметить, что заявителю, который пожаловался на полицейских, не удалось избежать ответственности за использование поддельных документов. Над его делом также работают правоохранители.

&quot;Альтернатива&quot; в обхода закона: как сотрудники полиции &quot;погорели&quot; на взятке в 25 тыс. грн

Скриншот поста (facebook.com/Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины)

Ранее сообщалось, что в Одессе сотрудники Службы безопасности Украины и прокуратуры задержали на взятке чиновницу городского совета.

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Теги:  полиция,  Кировоград