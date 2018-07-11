"Альтернатива" в обхода закона: как сотрудники полиции "погорели" на взятке в 25 тыс. грн

Фото ілюстраційне: mvs.gov.ua

Правоохранители задержали своих коллег "на горячем"

В Знаменке Кировоградской области правоохранители требовали у местного жителя взятку в размере 25 тысяч гривен. Об этом передает пресс-служба Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины на своей странице в Facebook.

В пресс-службе сообщили, что двое правоохранителей - чиновник криминального блока полиции Знаменки и его подчиненный, угрожая привлечением к ответственности местному жителю, требовали 25 тысяч гривен "откупных".

Мужчина решил не платить взятку, а пожаловался на "копов" в Кировоградское управление Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины

Правоохранители узнали, за что их коллеги хотели "содрать" деньги с жителя Знаменки.

Фото: facebook.com/Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины

Как оказалось, знакомый заявителя предложил ему заработать "легких" денег. Мужчина вклеил свое фото в чужой паспорт. На этот документ сообщники оформили кредит в одном из банков на 27 тысяч гривен. Часть наличных денег мошенники разделили между собой.

"Но на следующий день к заявителю наведались сотрудники полиции. В отделении ему объяснили, что за аферу придется нести ответственность. Правда предложили "альтернативу": за 10 тысяч гривен взятки дело можно решить в обход закона", - сообщили в пресс-службе Департамента.

Скриншот поста (facebook.com/Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины)

Заместитель начальника криминального блока полиции и один из его подчиненных решили поднять цену взятки до 25 тысяч гривен. Тогда мужчина и решил пожаловаться.

"По материалам Кировоградского УДВБ НПУ военной прокуратурой Кировоградского гарнизона было начато уголовное производство по факту вымогательства взятки", - отметили в Департаменте внутренней безопасности Национальной полиции Украины.

Фото: facebook.com/Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины

Правоохранители задержали своих коллег на горячем. В служебном кабинете 36-летний майор и 27-летний лейтенант полиции получили от мужчины желаемую сумму неправомерной выгоды, но сразу были задержаны совместными действиями работников внутренней безопасности НПУ, УСБУ и военной прокуратуры.

"Деньги изъяты в качестве вещественных доказательств. Решается вопрос об объявлении подозрения уличенным во взяточничестве полицейским. Чиновник полиции в порядке ст.208 УПК Украины помещен в изолятор временного содержания", - добавили в пре-службе Департамента.

Фото: facebook.com/Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины

Стоит отметить, что заявителю, который пожаловался на полицейских, не удалось избежать ответственности за использование поддельных документов. Над его делом также работают правоохранители.

Скриншот поста (facebook.com/Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины)

Ранее сообщалось, что в Одессе сотрудники Службы безопасности Украины и прокуратуры задержали на взятке чиновницу городского совета.

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