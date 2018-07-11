"Альтернатива" в обхід закону: як співробітники поліції "погоріли" на хабарі в 25 тис. грн

STYLER LIFE 11.07.2018 - 14:00
Фото ілюстраційне: mvs.gov.ua Фото ілюстраційне: mvs.gov.ua

Правоохоронці затримали своїх колег "на гарячому"

В Знам’янці Кіровоградської області правоохоронці вимагали в місцевого жителя хабар у розмірі 25 тисяч гривень. Про це передає прес-служба Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України на своїй сторінці в Facebook.

В прес-службі повідомили, що двоє правоохоронців - посадовець кримінального блоку поліції Знам’янки, та його підлеглий, погрожуючи притягненням до відповідальності місцевому мешканцю, вимагали 25 тисяч гривень "відкупних".

Чоловік вирішив не платити хабар, а поскаржився на "копів" в Кіровоградське управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України

Правоохоронці ж дізналися, за що їхні колеги хотіли "здерти" гроші з жителя Знам’янки.

&quot;Альтернатива&quot; в обхід закону: як співробітники поліції &quot;погоріли&quot; на хабарі в 25 тис. грн

Фото: facebook.com/Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України

Як виявилося, знайомий заявника запропонував йому заробити "легких" грошей. Чоловік вклеїв своє фото до чужого паспорта. На цей документ спільники оформили кредит в одному з банків на 27 тисяч гривень. Частину готівки шахраї розділили між собою.

"Але наступного дня до заявника навідалися працівники поліції. У відділку йому пояснили, що за аферу доведеться нести відповідальність. Щоправда запропонували і "альтернативу": за 10 тисяч гривень хабара справу можна вирішити в обхід закону", - повідомили в прес-службі Департаменту.

&quot;Альтернатива&quot; в обхід закону: як співробітники поліції &quot;погоріли&quot; на хабарі в 25 тис. грн

Скріншот поста (facebook.com/Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України)

Заступник начальника кримінального блоку поліції та один з його підлеглих вирішили підняти ціну хабаря до 25 тисяч гривень. Тоді чоловік і вирішив поскаржитися.

"За матеріалами Кіровоградського УДВБ НПУ військовою прокуратурою Кіровоградського гарнізону було розпочато кримінальне провадження за фактом вимагання хабара", - відзначили в Департаменті внутрішньої безпеки Національної поліції України.

&quot;Альтернатива&quot; в обхід закону: як співробітники поліції &quot;погоріли&quot; на хабарі в 25 тис. грн

Фото: facebook.com/Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України

Правоохоронці затримали своїх колег на гарячому. У службовому кабінеті 36-річний майор та 27-річний лейтенант поліції одержали від чоловіка бажану суму неправомірної вигоди, але відразу були затримані спільними діями працівників внутрішньої безпеки НПУ, УСБУ та військової прокуратури.

"Гроші вилучено, у якості речових доказів. Вирішується питання щодо оголошення підозри викритим на хабарництві поліцейським. Посадовець поліції в порядку ст.208 КПК України вже поміщений до ізолятора тимчасового тримання", - додали в пре-службі Департаменту.

&quot;Альтернатива&quot; в обхід закону: як співробітники поліції &quot;погоріли&quot; на хабарі в 25 тис. грн

Фото: facebook.com/Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України

Варто відзначити, що заявникові, який поскаржився на поліцейських, не вдалося уникнути відповідальності за використання підроблених документів. Над його справою також працюють правоохоронці.

&quot;Альтернатива&quot; в обхід закону: як співробітники поліції &quot;погоріли&quot; на хабарі в 25 тис. грн

Скріншот поста (facebook.com/Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України)

Раніше повідомлялося, що в Одесі співробітники Служби безпеки України та прокуратури затримала на хабарі чиновницю міської ради.

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Теги:  полиция,  Кировоград