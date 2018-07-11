"Альтернатива" в обхід закону: як співробітники поліції "погоріли" на хабарі в 25 тис. грн

Фото ілюстраційне: mvs.gov.ua

Правоохоронці затримали своїх колег "на гарячому"

В Знам’янці Кіровоградської області правоохоронці вимагали в місцевого жителя хабар у розмірі 25 тисяч гривень. Про це передає прес-служба Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України на своїй сторінці в Facebook.

В прес-службі повідомили, що двоє правоохоронців - посадовець кримінального блоку поліції Знам’янки, та його підлеглий, погрожуючи притягненням до відповідальності місцевому мешканцю, вимагали 25 тисяч гривень "відкупних".

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Правоохоронці ж дізналися, за що їхні колеги хотіли "здерти" гроші з жителя Знам’янки.

Фото: facebook.com/Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України

Як виявилося, знайомий заявника запропонував йому заробити "легких" грошей. Чоловік вклеїв своє фото до чужого паспорта. На цей документ спільники оформили кредит в одному з банків на 27 тисяч гривень. Частину готівки шахраї розділили між собою.

"Але наступного дня до заявника навідалися працівники поліції. У відділку йому пояснили, що за аферу доведеться нести відповідальність. Щоправда запропонували і "альтернативу": за 10 тисяч гривень хабара справу можна вирішити в обхід закону", - повідомили в прес-службі Департаменту.

Скріншот поста (facebook.com/Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України)

Заступник начальника кримінального блоку поліції та один з його підлеглих вирішили підняти ціну хабаря до 25 тисяч гривень. Тоді чоловік і вирішив поскаржитися.

"За матеріалами Кіровоградського УДВБ НПУ військовою прокуратурою Кіровоградського гарнізону було розпочато кримінальне провадження за фактом вимагання хабара", - відзначили в Департаменті внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Фото: facebook.com/Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України

Правоохоронці затримали своїх колег на гарячому. У службовому кабінеті 36-річний майор та 27-річний лейтенант поліції одержали від чоловіка бажану суму неправомірної вигоди, але відразу були затримані спільними діями працівників внутрішньої безпеки НПУ, УСБУ та військової прокуратури.

"Гроші вилучено, у якості речових доказів. Вирішується питання щодо оголошення підозри викритим на хабарництві поліцейським. Посадовець поліції в порядку ст.208 КПК України вже поміщений до ізолятора тимчасового тримання", - додали в пре-службі Департаменту.

Фото: facebook.com/Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України

Варто відзначити, що заявникові, який поскаржився на поліцейських, не вдалося уникнути відповідальності за використання підроблених документів. Над його справою також працюють правоохоронці.

Скріншот поста (facebook.com/Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України)

Раніше повідомлялося, що в Одесі співробітники Служби безпеки України та прокуратури затримала на хабарі чиновницю міської ради.

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