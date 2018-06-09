"Аморальные фото": воспитательницу детсада уволили за снимки в соцсетях

Заведующая детского сада дважды выступала в суде

Воспитательницу детского сада из села Бугаевка Ровенской области уволили с работы за публикацию фотографий в социальных сетях. Об этом сообщает ТСН.

27-летнюю воспитательницу детского сада Викторию Черешневскую уволили с работы из-за того, что она публиковала в социальных сетях фотографии с летнего отдыха. Заведующая детсада трактует фото, как аморальные.

"Говорит: вот, Вита Евгеньевна, вы уволены. Я говорю: а за что? Она говорит: за аморальное поведение", - рассказала 27-летняя Виктория Черешневская.

Она уверяет, что любит детей, работать начала, еще когда заканчивала учебу в вузе, несколько лет к ее работе не было никаких замечаний ни от заведующей, ни от родителей. Она ушла в декретный отпуск, но вернуться не смогла, потому что ее уволили.

Виктория Черешневская публиковала в социальных сетях снимки в купальнике возле моря, с мужем и с бокалом вина в руке в новогоднюю ночь.

"Фотографии из Карпат – это в бассейне, где афишируют, что у меня какие-то не такие позы. Там, где меня муж целует. Также одна фотография с нового года – это мы встречали 2017-й год. Я с бокалом вина в красном платье – мне сказали, что она тоже является аморальной", - удивляется она.

"Сколько раз мы пытались ей доказать, что это некрасиво, что ты педагог. Человек должен иметь педагогический такт", - считает 46-летняя заведующая детсада Лариса Музыка.

Виктория Черешневская не понимает, как фотографии с ее семьей могут препятствовать ей работать.

"Это уже интим вообще показан – там рука на попе. Это уже невозможно смотреть на этих голых людей! И она уже своего мужа начинает в интернете показывать. А это вообще фото, я бы считала, в нетрезвом состоянии – это сама себя снимает. Она уже не сдерживается! Селфи. Там, если рассмотреть, то там только трусики есть", - не соглашается с ней Лариса Музыка.

Скандал вышел за пределы области и муж Черешневской поддерживает жену и утверждает, что ничего аморального в их совместных фото нет.

"На этих фото я со своей женой и семьей отдыхаем. Я не ревную свою жену, потому что я уверен в ней. Мы всегда вместе", - говорит он.

Кроме того, воспитательницу поддерживает и мама, у которой педагогический опыт – 32 года.

"Хотят, чтобы мы сдались. Она сказала: вы прожили всю жизнь, как на блюдечке, вы имели все. А я одинокая женщина, у меня двое детей, не было и на кусок хлеба. Это женская зависть", - объясняет он мотивы претензий заведующей.

Увольнение Черешневская обжаловала, но в суде заведующая детского сада указала совсем другие причины своего приказа.

Якобы воспитательница купила свои два диплома и подралась с фельдшером соседнего села. В полиции опровергли факт драки, а дипломы Черешневская представила суду для рассмотрения.

Фотографии из социальных сетей также были представлены в виде доказательств аморальности воспитательницы. Но суд признал увольнение незаконным.

Заведующая в день восстановления Черешневской на работе издала новый указ, в котором указывалось, что воспитательницу увольняют за прогулы.

"Она выводила меня на конфликт, она мне так: вы измените запись в трудовой? Я человек серьезный очень, я так смотрю в компьютер, а она вот так: хи-хи-хи. Тогда я просто села так и решила – этому будет конец! Это уже действительно этот человек не может работать!", - пояснила свои действия заведующая.

Чиновники из Минобразования не считают фотографии воспитательницы аморальными и выражают уверенность, что суд восстановит ее на работе, а юристы утверждают, что двойное увольнение за аморальность и прогул, со дня которого прошлого 7 месяцев – нонсенс.

Сама Черешневская уже не хочет восстановления на предыдущем месте работы.

"Единственное, что я сейчас хочу – изменить трудовую книжку и смыть всю эту грязь. Забыть все, как страшный сон", - говорит воспитательница.

А заведующая детского сада непреклонна. Она считает, что Чернышевской не место в любом учебном заведении.

"Где тогда мои высокие моральные принципы, если я ее приму на работу? Нет, я не готова! Потому что я педагог в душе! Сегодня она на озере сфотографировалась, Бог знает, как, в каких позах. Завтра она то же самое сделает в заведении. А где у меня гарантия, что этот человек пьяный не придет на работу и не оторвет уши детям?", - сообщает заведующая детского сада Лариса Музыка.

Видео: Уволена за фото (ТСН)

Кстати, в Ровенской области воспитательницу детсада уволили за фото в купальнике в соцсетях.

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