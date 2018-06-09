"Аморальні фото": виховательку дитсадка звільнили за знімки в соцмережах

Завідувачка дитячого садка двічі виступала в суді

Виховательку дитячого садка села Бугаївка Рівненської області звільнили з роботи за публікацію фотографій в соціальних мережах. Про це повідомляє ТСН.

27-річну виховательку дитячого садка Вікторію Черешневську звільнили з роботи через те, що вона публікувала в соціальних мережах фотографії з літнього відпочинку. Завідувачка дитсадка трактує фото, як аморальні.

"Говорить: ось, Віта Євгенівна, ви звільнені. Я кажу: а за що? Вона каже: за аморальну поведінку", - розповіла 27-річна Вікторія Черешневська.

Вона запевняє, що любить дітей, працювати початку, ще коли закінчувала навчання у вузі, кілька років до її роботи не було жодних зауважень ні від завідуючої, ні від батьків. Вона пішла в декретну відпустку, але повернутися не змогла, тому що її звільнили.

Вікторія Черешневська публікувала в соціальних мережах знімки в купальнику біля моря, з чоловіком і з келихом вина в руці в новорічну ніч.

"Фотографії з Карпат – це в басейні, де афішують, що у мене якісь не такі пози. Там, де мене чоловік цілує. Також одна фотографія з нового року – це ми зустрічали 2017-й рік. Я з келихом вина в червоному платті – мені сказали, що вона теж є аморальною", - дивується вона.

"Скільки разів ми намагалися їй довести, що це негарно, що ти педагог. Людина повинна мати педагогічний такт", - вважає 46-річна завідувачка дитсадка Лариса Музика.

Вікторія Черешневська не розуміє, як фотографії з її сім'єю можуть перешкоджати їй працювати.

"Це вже інтим взагалі показаний – там рука на попі. Це вже неможливо дивитися на цих голих людей! І вона вже свого чоловіка починає в інтернеті показувати. А це взагалі фото, я б вважала, в нетверезому стані – це сама себе знімає. Вона вже не стримується! Селфи. Там, якщо розглянути, то там тільки трусики є", - не погоджується з нею Лариса Музика.

Скандал вийшов за межі області і чоловік Черешневської підтримує дружину і стверджує, що нічого аморального в їх спільних фото немає.

"На цих фото я зі своєю дружиною і сім'єю відпочиваємо. Я не ревную свою дружину, тому що я впевнений в ній. Ми завжди разом", - говорить він.

Крім того, виховательку підтримує і мама, у якої педагогічний досвід – 32 роки.

"Хочуть, щоб ми здалися. Вона сказала: ви прожили все життя, як на блюдечку, ви мали всі. А я самотня жінка, у мене двоє дітей, не було і на шматок хліба. Це жіноча заздрість", - пояснює він мотиви претензій завідуючої.

Звільнення Черешневська оскаржила, але в суді завідувачка дитячого садка вказала зовсім інші причини свого наказу.

Нібито вихователька купила свої два дипломи і побилася з фельдшером сусіднього села. У поліції спростували факт бійки, а дипломи Черешневська представила суду для розгляду.

Фотографії з соціальних мереж також були представлені у вигляді доказів аморальності виховательки. Але суд визнав звільнення незаконним.

Завідувачка в день відновлення Черешневской на роботі видала новий указ, в якому зазначалося, що виховательку звільняють за прогули.

"Вона виводила мене на конфлікт, вона мені так: ви змінити запис в трудовій? Я людина дуже серйозний, я так дивлюся в комп'ютер, а вона ось так: хі-хі-хі. Тоді я просто сіла так і вирішила – цьому буде кінець! Це вже дійсно ця людина не може працювати!" - пояснила свої дії завідуюча.

Чиновники з Міносвіти не вважають фотографії виховательки аморальними і висловлюють упевненість, що суд поновить його на роботі, а юристи стверджують, що подвійне звільнення за аморальність і прогул, з дня якого минулого 7 місяців – нонсенс.

Сама Черешневська вже не хоче відновлення на попередньому місці роботи.

"Єдине, що я зараз хочу змінити трудову книжку і змити весь цей бруд. Забути все як страшний сон", - каже вихователька.

А завідувачка дитячого садка непохитна. Вона вважає, що Чернишевській не місце в будь-якому навчальному закладі.

"Де тоді мої високі моральні принципи, якщо я її прийму на роботу? Ні, я не готова! Тому що я педагог в душі! Сьогодні вона на озері сфотографувалася, Бог знає, як, в яких позах. Завтра вона те ж саме зробить в закладі. А де в мене гарантія, що ця людина п'яний не прийде на роботу і не відірве вуха дітям?", - повідомляє завідуюча дитячого садка Лариса Музика.

Відео: Звільнена за фото (ТСН)

До речі, у Рівненській області виховательку дитсадка звільнили за фото в купальнику в соцмережах.

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