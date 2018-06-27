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Андрей Ковальский организует турнир ICTV Media Cup

STYLERLIFE        27.06.2018 - 06:11
Андрей Ковальский (пресс-служба)
Андрей Ковальский (пресс-служба)

Турнир пройдет при поддержке Ассоциации пляжного волейбола Украины

Ведущий Андрей Ковальский в международный день спортивного журналиста организует турнир по пляжному волейболу среди журналистов - ICTV Media Cup.

2 июля в "Olmeca Plage" соберутся журналисты различных СМИ и поборются за кубок лучшей команды по пляжному волейболу.

Цель ICTV Media Cup – собственным примером поддержать спортивную журналистику и обратить на нее внимание.

Инициатор спортивного турнира – ведущий "Факты.Спорт" Андрей Ковальский, который впервые решил провести турнир по пляжному волейболу. Турнир проведут по всем правилам таких соревнований – будет олимпийская сетка на выбывание.

Турнир пройдет при поддержке Ассоциации пляжного волейбола Украины.

Фото: Андрей Ковальский (пресс-служба)

"Современная спортивная журналистика переживает не лучшие времена. Во многих СМИ или исчезают спортивные новости, или их количество минимально. ICTV, единственный канал из всеукраинских, где еще есть такие спортивные новости в эфире. Очень хочется сделать турнир регулярным и чтобы он стал всеукраинским", – комментирует Андрей Ковальский.

Напомним, Дмитрий Гордон набросился на Владимира Вятровича в прямом эфире. Журналист вступил в словесную перепалку с директором Украинского института национальной памяти Вятровичем. Конфликт произошел в прямом эфире 112 канала. Причиной перепалки стали изменения в списке государственных праздников. Гордон заявил, что отмена 1 и 9 мая и 8 марта вносит раздор в общество.

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Теги: волейбол, Журналист
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