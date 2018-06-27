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Андрій Ковальський організує турнір ICTV Media Cup

STYLERLIFE        27.06.2018 - 06:11
Андрій Ковальський (прес-служба)
Андрій Ковальський (прес-служба)

Турнір пройде за підтримки Асоціації пляжного волейболу України

Ведучий Андрій Ковальський в міжнародний день спортивного журналіста організовує турнір з пляжного волейболу серед журналістів - ICTV Media Cup.

2 липня в "Olmeca Plage" зберуться журналісти різних ЗМІ і поборються за кубок кращої команди з пляжного волейболу.

Мета ICTV Media Cup – власним прикладом підтримати спортивну журналістику і звернути на неї увагу.

Ініціатор спортивного турніру – ведучий "Факти.Спорт" Андрій Ковальський, який вперше вирішив провести турнір з пляжного волейболу. Турнір проведуть за всіма правилами таких змагань – буде олімпійська сітка на вибування.

Турнір пройде за підтримки Асоціації пляжного волейболу України.

Фото: Андрій Ковальський (прес-служба)

"Сучасна спортивна журналістика переживає не кращі часи. У багатьох ЗМІ або зникають спортивні новини, або їх кількість мінімальна. ICTV, єдиний канал з всеукраїнських, де ще є такі спортивні новини в ефірі. Дуже хочеться зробити турнір регулярним і щоб він став всеукраїнським", – коментує Андрій Ковальський.

Нагадаємо, Дмитро Гордон накинувся на Володимира В'ятровича в прямому ефірі. Журналіст вступив у словесну перепалку з директором Українського інституту національної пам'яті В'ятровичем. Конфлікт стався в прямому ефірі 112 каналу. Причиною сварки стали зміни в переліку державних свят. Гордон заявив, що скасування 1 і 9 травня і 8 березня вносить розбрат у суспільство.

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Теги: волейбол, Журналіст
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