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"Арсений, хочу посоветоваться": Гройсман ответил ребенку на вопрос о "евробляхах"

STYLERLIFE        30.05.2018 - 14:55
Фото: Владимир Гройсман (kmu.gov.ua)
Фото: Владимир Гройсман (kmu.gov.ua)

Вопрос ребенка прозвучал на заседании правительства

Кабинет министров будет решать проблему ввоза в Украину с европейскими номерами, если Верховная Рада разрешит ему это сделать. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании правительства 30 мая. Он отвечал на вопрос маленького мальчика Арсения, который спросил когда будет решена проблема с "евробляхами".

"Я на праздники ездил к своему дедушке в Винницкую область по очень хорошей дороге, которая недавно была отремонтирована. Но на дороге очень много машин с европейскими номерами, которые создают аварийно-катастрофические ситуации. Когда будут штрафовать нарушителей дорожного движения? И когда будет решена проблема с европейскими номерами?", - спросил мальчик.

Гройсман ответил ребенку следующее:

"Арсений, хочу с тобой посоветоваться. Как следует решить проблему с европейскими номерами? Есть у тебя решение?", - спросил он.

Мальчик ответил на вопрос премьера, что пока решения у него нет, но однозначно за такое нужно штрафовать.

Как ранее сообщалось, за месяц 15 нардепов не проголосовали ни разу, - КИУ.

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Теги: Владимир Гройсман
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