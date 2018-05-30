"Арсеній, хочу порадитися": Гройсман відповів дитині на питання про "евробляхах"

Запитання дитини прозвучав на засіданні уряду

Кабінет міністрів буде вирішувати проблему ввезення в Україну з європейськими номерами, якщо Верховна Рада дозволить йому це зробити. Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на засіданні уряду 30 травня. Він відповідав на запитання маленького хлопчика Арсенія, який запитав, коли буде вирішена проблема з "евробляхами".

"Я на свята їздив до свого дідуся у Вінницьку область за дуже хорошій дорозі, яка нещодавно була відремонтована. Але на дорозі дуже багато машин з європейськими номерами, які створюють аварійно-катастрофічні ситуації. Коли будуть штрафувати порушників дорожнього руху? І коли буде вирішена проблема з європейськими номерами?", - запитав хлопчик.

Гройсман відповів дитині наступне:

"Арсеній, хочу з тобою порадитися. Як слід вирішити проблему з європейськими номерами? Є у тебе?", - запитав він.

Хлопчик відповів на питання прем'єра, що поки у нього немає, але однозначно за таке потрібно штрафувати.

Як раніше повідомлялося, за місяць 15 нардепів не проголосували ні разу, - КВУ.

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