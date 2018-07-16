Авария в Харькове: за одним пьяным водителем гонялись 15 патрульных авто (фото)

Фото: npu.gov.ua

Пьяный мужчина задержан правоохранителями

В Харькове 15 автомобилей патрульной полиции пытались остановить и задержать одного пьяного водителя. Нетрезвый мужчина устроил ДТП в центре города и пытался скрыться. При задержании в иномарке нарушителя обнаружили еще одни номера для транспортного средства. Об этом рассказал Роман Старченко на своей странице в соцсети Facebook.

"И снова Харьков! И снова ДТП! И снова пьяный за рулем! Только что в центре города на проспекте Науки водитель совершил наезд на полицейского и пытался скрыться, в погоне принимало участие около 15 "Приусов"!" – сообщил он.

Фото: Авария (facebook.com/Роман_Старченко)

"На окружной дороге возле ресторана "Берлога" нарушителя пытались заблокировать фурой. Водитель "Мазды" при попытке объехать заграждение совершил ДТП! В багажнике обнаружили еще один комплект номеров! По словам полицейских, данный экземпляр за последние пол года не раз привлекался по 130 статье! В этот раз он снова был с признаками глубокого опьянения!" – рассказал Старченко.

Фото: ДТП (facebook.com/Роман_Старченко)

Скриншот поста (facebook.com/Роман_Старченко)

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