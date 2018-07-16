Аварія у Харкові: за одним п'яним водієм ганялися 15 патрульних авто (фото)

Фото: npu.gov.ua

П'яний чоловік затриманий правоохоронцями

У Харкові 15 автомобілів патрульної поліції намагалися зупинити і затримати одного п'яного водія. Нетверезий чоловік влаштував ДТП у центрі міста і намагався втекти. При затриманні в іномарці порушника виявили ще одні номери для транспортного засобу. Про це розповів Роман Старченко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"І знову Харків! І знову ДТП! І знову п'яний за кермом! Тільки що в центрі міста на проспекті Науки водій скоїв наїзд на поліцейського і намагався втекти, в гонитві брало участь близько 15 "Пріусів"!" – повідомив він.

Фото: Аварія (facebook.com/Роман_Старченко)

"На окружній дорозі біля ресторану "Берлога" порушника намагалися заблокувати фурою. Водій "Мазди" при спробі об'їхати загородження скоїв ДТП! У багажнику виявили ще один комплект номерів! За словами поліцейських, даний екземпляр за останні пів року не раз притягувався по 130 статті! Цього разу він знову був з ознаками глибокого сп'яніння!" – розповів Старченко

Фото: ДТП (facebook.com/Роман_Старченко)

Скріншот поста (facebook.com/Роман_Старченко)

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