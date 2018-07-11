Аварийная посадка в "Борисполе": две недели назад c этим самолетом произошло ЧП

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Самолет перевозил туристов, но вынужден был совершить экстренную посадку

Сегодня утром, 11 июля, в столичном Международном аэропорту "Борисполь" совершил вынужденную посадку совершил аварийную посадку самолет авиакомпании Anda Air, который перевозил туристов туроператора JoinUp. Как сообщает InfoResist, две недели назад с этим же самолетом произошло ЧП.

Видео: Самолет совершил аварийную посадку 11 июля (facebook.com/airportboryspil)

29 июня самолет McDonnell Douglas MD-82 с таким же бортовым номером UR-CRX экстренно приземлился в аэропорту "Борисполь". Тогда борт не смог доставить туристов в Хургаду из аэропорта "Киев" и через час после вылета сел в аэропорту "Борисполь". В Госавиаслужбе говорили, что это был самолет компании Bravo Airways.

По словам туристом, причина посадки была в отказе системы навигации и проблемах с электрооборудованием.

Видео: Самолет совершил аварийную посадку 29 июня (youtube.com/Kos Alex)

То, что это один и тот же самолет подтверждают кадры видео, опубликованного туристом опубликованное туристом 29 июня.

Скриншот (inforesist.org)

По данным Flightradar, после происшествия 29 июня этот самолет осуществил целый рад вылетов в Анталию и Бодрум из аэропортов Киева, Львова, Харькова и Запорожья.

Ранее сообщалось, что в аэропорту "Борисполь" экстренно сел самолет.

Отмечается, что экипаж принял соответствующее решение в небе над Одессой. Причины принятия такого решения пока остаются неизвестны. Никто их людей, которые находились на борту самолета, не пострадал.

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