Аварійна посадка в "Борисполі": два тижні тому c цим літаком сталася НП

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Літак перевозив туристів, але змушений був здійснити екстрену посадку

Сьогодні вранці, 11 липня, в столичному Міжнародному аеропорту "Бориспіль" здійснив вимушену посадку здійснив аварійну посадку літак авіакомпанії Anda Air, який перевозив туристів туроператора JoinUp. Як повідомляє InfoResist, два тижні тому з цим же літаком сталася надзвичайна подія.

Відео: Літак здійснив аварійну посадку 11 липня (facebook.com/airportboryspil)

29 червня літак McDonnell Douglas MD-82 з таким же бортовим номером UR-CRX екстрено приземлився в аеропорту "Бориспіль". Тоді борт не зміг доставити туристів в Хургаду з аеропорту "Київ" і через годину після вильоту сів в аеропорту "Бориспіль". В Державіаслужбі говорили, що це був літак компанії Bravo Airways.

За словами туристом, причина посадки була у відмові системи навігації та проблеми з електрообладнанням.

Відео: Літак здійснив аварійну посадку 29 червня (youtube.com/Kos Alex)

Те, що це один і той же літак підтверджують кадри відео, опублікованого туристом опубліковане туристом 29 червня.

Скріншот (inforesist.org)

За даними Flightradar, після події 29 червня цей літак здійснив цілий ряд вильотів в Анталію і Бодрум з аеропортів Києва, Львова, Харкова та Запоріжжя.

Раніше повідомлялося, що в аеропорту "Бориспіль" екстрено сів літак.

Відзначається, що екіпаж прийняв відповідне рішення в небі над Одесою. Причини прийняття такого рішення поки залишаються невідомими. Ніхто їх людей, які перебували на борту літака, не постраждав.

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