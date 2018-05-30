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Бабченко жив: в сети появилась первая реакция Найема (видео)

STYLERLIFE        30.05.2018 - 22:42
Фото: РБК-Украина
Фото: РБК-Украина

Нардеп не мог подобрать слова

В сети показали, как народный депутат Украины Мустафа Найем узнал о том, что российский журналист Аркадия Бабченко жив. Соответствующее видео опубликовало издание "НикВести".

Отмечается, что новость Мустафе Найему сообщили во время записи интервью. Народный избранник был шокирован.

"Я ничего не понимаю, вообще", - отметил Найем.

"Очень круто. Мне нравится все", - прокомментировал он информацию об инсценировке смерти журналиста СБУ.

"Что я могу сказать, ну, хоть бы сигнал дал, моргнул бы всем", - добавил нардеп, отметив, что он писал журналисту 29 мая, но тот ему не ответил.

"Интересно, какая реакция была у журналистов, все ах*рели?", - сказал Найем.

"Это очень круто, правда", - повторил народный избранник.

"Я не могу сказать, что Аркадий мой друг, но, черт возьми, я очень рад, что это случилось, во-первых, а во-вторых, конечно очень круто, что у нас провели эту спецоперацию", - отметил депутат.

Видео: Как Мустафа Найем узнал, что Аркадий Бабченко жив (YouTube/НикВести HD)

Напомним, Аркадий Бабченко жив. Журналист не погиб вчера, 29 мая. Об этом стало известно во время брифинга председателя СБУ Василия Грицика по поводу "убийства" журналиста.

Кстати, на Майдане празднуют "воскресение" Бабченко.

Ранее сообщалось, что Комитет защиты журналистов требует от Украины объяснений относительно Бабченко.

Срочная новость за 30 мая: Аркадий Бабченко живой (видео: РБК-Украина)

Бабченко жив: реакция соцсетей на блестящую спецоперацию силовиков "Он мог знать своего убийцу": известный писатель выдвинул свою версию убийства Бабченко
Теги: Мустафа Найем, Аркадий Бабченко
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